[컨콜]롯데케미칼 "나프타 안정적 보유..가동률 지장 없어"

전남 석유화학 단지 /사진=뉴스1

롯데케미칼(86,500원 ▼5,100 -5.57%)은 11일 열린 올해 1분기 실적설명회에서 "국내 나프타는 현재 안정적으로 조달·보유하고 있으며, 향후에도 지속적인 공급이 예정돼 있다"며 "현재 공장 가동률에는 지장이 없는 상황"이라고 밝혔다.

아울러 "국내에선 역외 추가 물량 확보를 통해 나프타 수급 안정에 나서고 있고, 말레이시아·인도네시아 설비의 경우 싱가포르 등 주변국에서 추가 구매를 추진하고 있다"고 설명했다.