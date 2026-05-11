서초구, 반포한강공원서 K디저트 축제... 참여업체 15팀 공모

서울 서초구는 반포한강공원 달빛광장에서 개최 예정인 'K-디저트 페스티벌 in 한강' 행사 참여업체를 공개모집한다고 11일 밝혔다. /사진제공=서울 서초구청

서울 서초구는 반포한강공원 달빛광장에서 개최 예정인 '초 스위트 나이트(Seocho Sweet Night) 2026 K디저트 페스티벌 in 한강' 행사 참여업체를 공개모집한다고 11일 밝혔다.

최근 외국인 관광객 사이에서 K디저트에 대한 관심이 높아짐에 따라 한국 카페를 방문해 디저트를 즐기는 경험이 주요 여행 콘텐츠로 자리 잡고 있다. 다음달 27일부터 이틀간 열리는 이번 행사는 이러한 관광·소비 트렌드를 반영해 서초구가 반포한강공원에서 시민과 국내외 방문객이 함께 다양한 K디저트를 즐길 수 있도록 마련한 야간형 디저트 축제다.

달빛광장에는 해 질 무렵 한강 풍경과 달빛 무지개분수 야경을 배경으로 디저트존을 조성한다. 구는 이번 공개 모집을 통해 선발된 15개 팀과 함께 전통 간식부터 최신 유행 디저트까지 아우르는 다양한 디저트를 선보인다는 계획이다.

업체당 1개 품목만 신청 가능하며, 수입산 소분 제품은 제외된다. 접수 기간은 오는 22일 오후 6시까지다. 참가 희망 업체는 서초구청 홈페이지에서 신청서를 다운·작성한 뒤 이메일로 제출하면 되고, 선정 결과는 오는 27일까지 개별 통보할 예정이다.

구는 신청 업체가 모집 규모를 초과할 경우 디저트 종류와 가격 적정성 등을 종합적으로 평가해 중복 메뉴를 최소화할 방침이다. 평가 결과에 따라 최종 부스 규모는 일부 조정될 수 있다. 참가 관련 세부 사항은 서초구청 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 기타 자세한 문의는 서초구청 문화관광과로 하면 된다.

서초구 관계자는 "반포한강공원의 야간 경관과 연계해 시민과 관광객이 다양한 K디저트 문화를 경험할 수 있도록 이번 행사를 준비했다"며 "행사 취지와 콘셉트에 맞는 역량 있는 디저트 업체들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.