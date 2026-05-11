덕성여대-인실리코젠, 바이오 빅데이터 기반 AI 인재 양성 업무협약

덕성여자대학교는 11일 오후 1시 행정동 3층 대회의실에서 '인실리코젠'과 바이오 빅데이터 기반 인공지능(AI) 특화 인재 양성 및 공동 연구개발 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다./사진제공=덕성여자대학교

덕성여자대학교는 11일 오후 1시 행정동 3층 대회의실에서 '인실리코젠'과 바이오 빅데이터 기반 인공지능(AI) 특화 인재 양성 및 공동 연구개발 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이날 협약식에는 민재홍 덕성여대 총장, 나정조 대외홍보실장, 유제혁 데이터사이언스학과장, 데이터사이언스학과의 강남희·박성우·문지훈 교수와 인실리코젠의 최남우 대표이사, 김형용 상무이사, 신가희 이사 등이 참석했다.

이번 협약은 양 기관이 유기적인 협력체계를 구축해 바이오 및 식품 분야의 비정형 빅데이터를 기반으로 한 AI 교육과 공동 연구를 추진하고 산업 현장 중심의 실무형 인재를 양성하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 △바이오·식품 분야 AI 기반 공동 연구과제 수행 △비정형 빅데이터 활용 AI 교육 커리큘럼 개발 △산업체 수요를 반영한 현장 중심 교육과정 및 인턴십 프로그램 운영 △학술정보 및 연구장비 공동 활용 등 다양한 분야에서 협력하게 된다.

특히 덕성여대는 바이오·식품 분야 비정형 빅데이터 기반 AI 교육과정 개발 및 산학 연계 프로젝트 운영을 담당하며, 인실리코젠은 AI 기반 공동 연구과제 기획과 산업 수요 기반의 특강·멘토링·인턴십 프로그램 등을 지원할 예정이다.

민 총장은 "AI와 데이터 기반 산업이 빠르게 확대되는 시대에 대학과 기업 간 협력은 미래 인재 양성의 핵심"이라며 "덕성여대는 데이터사이언스 교육 역량과 산업 현장 연계를 바탕으로 실무형 AI 융합인재 양성에 적극 나서겠다"고 말했다.

최 대표이사는 "이번 협약을 통해 산업 현장의 실제 데이터를 기반으로 학생들이 보다 실질적인 경험을 쌓을 수 있을 것으로 기대한다"며 "기업과 대학이 함께 미래 바이오 AI 산업 생태계를 만들어가는 협력 모델이 되기를 바란다"고 밝혔다.

인실리코젠은 바이오 빅데이터 분석 및 AI 기반 신약·식품 연구개발 분야의 전문기업으로, 데이터 기반 디지털 헬스케어 및 바이오 AI 기술 분야에서 다양한 연구개발 사업을 수행하고 있다.