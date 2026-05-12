19년만의 자동차 업계 금탑산업훈장…장재훈 현대차그룹 부회장 수훈

(서울=뉴스1) 김진환 기자 = 장재훈 현대자동차 부회장이 6일 오후 서울 영등포구 여의도 한국산업은행에서 열린 ‘현대차그룹 새만금 프로젝트 관련 현대차그룹-정책금융기관 금융협력 업무협약식에서 인사말을 하고 있다. 2026.4.6/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김진환 기자

장재훈 현대자동차그룹 부회장이 국가 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 대한민국 산업계 최고 훈격인 금탑산업훈장을 받는다.

현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%)그룹은 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)와 한국자동차산업협동조합(KAICA)이 12일 공동 주최하는 '제23회 자동차의 날' 기념행사에서 장 부회장이 금탑산업훈장을 받는다고 밝혔다.

장 부회장은 대규모 국내 투자, 핵심 기술 확보로 미래 모빌리티 패러다임 전환을 주도하고 국가 미래 성장 동력 창출·지역경제 활성화 등 국가 경제 발전에 기여한 공로를 인정받았다. 금탑산업훈장은 국가 산업 발전에 기여한 공적이 뚜렷한 기업인에게 정부가 수여하는 5단계 산업훈장 중 가장 높은 훈격이다. 특히 자동차의 날에 금탑산업훈장이 수훈된 것은 2007년 이후 19년만이다.

장 부회장은 현대차 대표이사 사장과 현대차그룹 부회장을 역임하며 △모빌리티 산업 생태계 강화를 위한 대규모 투자 주도 △미래 모빌리티 신사업 확장과 글로벌 수소 에너지 생태계 선도 △글로벌 통상 리스크 해소와 자동차산업 생태계 동반성장 지원에 힘써왔다.

장 부회장은 지난해 현대차그룹이 발표한 사상 최대 규모인 125조2000억원의 국내 투자를 이끌고 있다. 현대차그룹은 국가 경제 활성화와 국내 연관 산업 고도화 촉진, 국내 첨단 생산 거점 확대와 전후방 산업 동반성장 추진, 미래사업 경쟁력 강화를 이어가고 있다. 최근에는 새만금 로봇·AI(인공지능)·수소에너지 혁신 성장 거점 구축 사업도 본격화하고 있다. 로봇 제조 및 부품 클러스터, 수전해 플랜트, AI데이터센터, 1GW(기가와트)급 태양광 발전, AI 수소 시티 등 미래 신사업 밸류 체인을 구축해 지방 경제 활력을 높이고 국가 미래 성장 동력을 창출한다는 목표다.

장 부회장은 "금탑산업훈장은 불확실한 환경 속에서도 묵묵히 최선을 다해온 현대차그룹 임직원 모두의 것이라고 생각한다"며 "대한민국 자동차 산업 발전 여정을 함께 만들어온 업계 모든 분들께도 깊이 감사드린다"고 말했다. 이어 "전동화, AI, 로보틱스 등이 동시에 재편되는 전례 없는 산업 전환 과정에서 현대차그룹이 변화를 주도하며 대한민국 자동차산업의 새로운 도약을 이끌어 낼 것"이라고 강조했다.

한편 이날 유공자 포상에서는 장 부회장이 금탑산업훈장을 수훈한 것을 비롯해 이종하 현대모비스(629,000원 ▼21,000 -3.23%) 상무(산업포장), 이재민 현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%) 전무(대통령표창), 장수항 기아(168,000원 ▼10,100 -5.67%) 전무(국무총리표창) 등 현대차그룹 임직원 8명이 정부 포상·산업통상부 장관 표창을 수여받는다.