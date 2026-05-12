황기영 KGM 대표, '자동차의 날' 기념식서 동탑산업훈장 수훈

황기영 KGM 대표이사/사진=KGM

KG모빌리티(3,865원 ▼45 -1.15%)(이하 KGM)는 12일 '제23회 자동차의 날' 기념식에서 황기영 대표이사가 자동차 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 동탑산업훈장을 받았다고 밝혔다.

황 대표는 1992년부터 주요 자동차 기업의 유럽·영국·러시아 법인 등을 거치며 글로벌 영업 경험을 쌓은 해외사업 전문가다. 2023년 KGM에 합류해 해외사업을 총괄하며 신시장 개척과 글로벌 판매 네트워크 강화에 주력했다. 이런 노력으로 KGM의 수출은 2023년 5만2754대를 기록하며 전년(4만5294대) 대비 16.5% 증가했다. 2024년 6만2378대, 2025년 7만286대로 꾸준히 수출이 늘었다.

2024년 대표이사에 취임한 황 대표는 수출 확대 함께 생산성 제고, 수익성 중심 경영을 강화했다. 이에 따라 KGM은 지난해 매출 4조2433억원, 영업이익 536억원으로 역대 최대 실적을 기록했다.

황 대표는 "KGM이 KG그룹 편입 이후 지난 3년 동안 수익 기반의 질적 성장을 이룰 수 있었던 것은 임직원의 헌신과 노력 덕분"이라며 "앞으로도 지속가능한 책임경영과 사회적 가치 창출로 산업 발전에 기여하겠다"고 말했다.

한편 이날 양제헌 KGM 수출관리팀장은 자동차 수출 물류 운영 다각화, 물류비 절감에 기여한 공로로 국무총리 표창을 받았다. 장성규 KGM 친환경차PM팀장은 토레스 EVX와 무쏘 EV 등 친환경차 개발 프로젝트를 성공적으로 이끈 공로를 인정받아 산업통상자원부 장관 표창을 받았다.