한온시스템, 채용연계형 인턴십 모집

한국앤컴퍼니(25,450원 ▲1,050 +4.3%)그룹의 자동차 열 에너지 관리 솔루션 기업 한온시스템(5,050원 ▲50 +1%)은 2026년 상반기 채용연계형 인턴십을 모집한다고 12일 밝혔다.

모집 직군은 △R&D(소프트웨어 개발, 특허관리, 공조 제어기 개발, 열관리 시스템 개발, 컴프레서·구동모터 개발, 냉각수 모듈 개발, 선행 전장품 개발) △사업기획(전략혁신) △경영지원(국제회계, 자금, 구매, 디지털혁신, 디지털 어플리케이션, 디지털보안) △생산지원(수출입관리, 환경 안전) △생산·생산기술(제조기술, 설비보전) 등 5개 부문이다.

지원서는 19일 16시까지 한온시스템 채용 홈페이지에서 온라인으로 접수할 수 있다. 이후 서류 전형 합격자를 대상으로 6월 중 1·2차 면접과 인적성을 거쳐 7월 중 최종 입사자를 선발한다. 선발한 인턴은 약 3개월간 현업에서 실무를 수행한다. 인턴십 종료 후 평가 우수자에게는 정규직 전환 기회가 부여된다.

이번 인턴십 프로그램은 참가자가 현업 프로젝트에 참여하고 글로벌 협업 환경을 직접 경험하며 실무 역량을 키울 수 있도록 설계됐다.

한온시스템 관계자는 "미래 모빌리티의 변화를 함께 만들어갈 열정적인 인재를 기다리고 있다"며 "글로벌 무대에서 커리어를 시작하고 싶은 지원자에게 실질적인 성장의 기회가 될 것"이라고 말했다.