'최태원 제안' SOVAC, 참가조직 공개 모집……사회문제 해법 공유

SOVAC 포스터./사진=SK

SK(503,000원 ▼38,000 -7.02%)는 오는 9월 21일부터 22일까지 서울 코엑스에서 열리는 '소셜밸류커넥트(SOVAC) 2026'의 참가 기업·조직을 공개 모집한다고 12일 밝혔다.

지난 2019년 SK의 제안으로 출범한 SOVAC는 사회문제 해결과 사회적가치 확산에 기여하는 다양한 조직들이 참여해 활동 사례와 해결 방법을 공유하고 협력방안을 모색하는 사회적가치 생태계 플랫폼이다. 이번 공모는 사회적가치 생태계에서 활동 중인 기업과 조직을 대상으로 진행된다. 사회적 기업과 소셜벤처를 비롯해 비영리재단·단체·조합, 임팩트 투자자, 중간지원조직, 연구·교육기관 등이 지원 가능하다.

모집 분야는 △전시·홍보 △강연·토의 △ 마켓·판매 △팝업부스다. 선발된 조직에는 참가비를 전액 지원한다. 특히 올해 신설된 '팝업부스'는 신생 기업과 비영리 조직, 지역 기반 조직, 대학 창업팀 등이 부담 없이 참여할 수 있도록 마련된 프로그램이다. 행사 기간 중 지정된 시간 동안 제품·서비스를 집중적으로 소개할 수 있도록 운영된다.

참가 신청은 5월 31일까지 SOVAC 공식 홈페이지를 통해 가능하다. 최종 심사결과는 6월 29일에 개별 안내될 예정이다. 심사는 기업 및 조직이 해결하려는 사회문제와 활동 목적을 중심으로 각 프로그램의 특성과 적합성 등을 종합적으로 고려해 진행된다.

SOVAC는 사회적기업·소셜벤처 등 사회문제 해결을 업으로 하는 조직들이 사회적가치 창출 방안을 찾기 위해 교류하고 소통하는 국내 최대 규모의 민간 사회적가치 플랫폼이다. 다양한 이해관계자가 함께하는 장으로 확장하기 위해 2024년부터 대한상공회의소가 주최하는 '대한민국 사회적가치 페스타'에 공동으로 참여하고 있다.

올해 SOVAC은 '로컬'을 주요 주제로 지역균형발전, 지속가능한 도시, 청년 일자리, 교육 등 지역 기반 사회문제와 해결 방안을 집중적으로 다룰 계획이다. 올해는 사회적가치 생태계 전문 기관들이 행사 기획에 직접 참여한다. 임팩트스퀘어, 엠와이소셜컴퍼니(MYSC), 다음세대재단, 임팩트얼라이언스, 행복나래 등 전문가들이 'SOVAC 운영 협의회'를 새롭게 꾸려 세부 주제 선정부터 프로그램 운영까지 현장의 목소리를 적극 반영할 계획이다.

SOVAC 사무국 관계자는 "사회적가치 확산을 위해 노력하는 다양한 조직들이 SOVAC을 통해 서로의 경험과 해법을 공유하고 새로운 협력 기회를 만드는 계기가 되길 기대한다"며 "올해는 로컬 기반 사회문제 해결 사례와 지속가능한 성장 모델에 대한 논의도 더욱 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.