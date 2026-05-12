AI오투오, 포디움앤컴퍼니와 AI 마케팅·협상 플랫폼 사업확산 MOU 체결

버티컬 AI 솔루션 전문기업 AI오투오(AIO2O, 대표 안성민)는 글로벌 사업개발 전문기업 포디움앤컴퍼니(대표 이원재)와 지난 7일 AI오투오의 'AI 마케팅 자동화 플랫폼' 및 'AI 협상 에이전트 플랫폼'의 국내외 사업확산을 위한 공동 사업협력 MOU(양해각서)를 체결했다고 12일 밝혔다.

이원재 포디움앤컴퍼니 대표(사진 왼쪽)와 안성민 AI오투오 대표/사진제공=AI오투오

이번 협력의 핵심은 '검증된 AI 솔루션'과 '글로벌 사업 채널'을 한 팀으로 묶었다는 점이다. AI오투오는 자사 플랫폼의 기술 고도화와 상품 정책 수립을 전담해 제품 경쟁력을 끌어올리고, 포디움앤컴퍼니는 자사 국내외 사업 네트워크를 활용해 PoC 발굴부터 사업화·확산까지 직접 견인한다. 솔루션 개발과 시장 진입이 동시에 돌아가는 '투트랙 가속' 구조로, 협약을 체결하자마자 매출이 발생하는 실행형 파트너십을 지향한다.

양사는 협력의 첫 결과물로 포디움앤컴퍼니가 해외 사업 총판을 보유한 코스메틱 브랜드 '강남미인'에 AI오투오의 AI 마케팅 자동화 솔루션을 우선 적용한다. 이는 비즈니스 정보를 입력하면 AI 에이전트가 리서치부터 다국어 콘텐츠 생성·배포·성과 분석과 캠페인 개선까지 자동 수행해, '강남미인'과 같은 인디 K-뷰티 브랜드의 글로벌 마케팅 병목을 해소할 것으로 전망된다.

안성민 대표는 "'강남미인' PoC를 시작점으로 코스메틱·라이프스타일 영역에서 AI 마케팅·협상 플랫폼의 적용 사례를 빠르게 확장해 나갈 계획"이라고 말했다. 이원재 대표는 "해외 시장에서 K-뷰티의 잠재력은 분명하지만, 중소 브랜드일수록 마케팅 운영 리소스가 사업 확장의 가장 큰 제약"이라며 "AI오투오의 검증된 AI 마케팅·협상 플랫폼을 '강남미인'부터 우선 도입하고, 국내외 사업 네트워크를 통해 더 많은 브랜드로 확산시키겠다"고 전했다.