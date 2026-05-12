'니딥' 주빅, 4년 연속 '우수브랜드' 기업 선정

양휘석 주빅 대표가 '우수브랜드대상 4년 연속상'을 비대면 수상하고 기념사진을 촬영 중이다/사진제공=주빅

주빅(대표 양휘석)이 머니투데이 주최의 '2026 제12회 대한민국 우수기업대상'에서 4년 연속상으로 '뷰티브랜드' 부문 '우수브랜드대상'을 수상했다.

주빅은 마이크로니들 제조·제형·전달 시스템 전반에 걸쳐 120여 건의 국내외 특허를 보유한 기업이다. 업계 최고 수준의 지식재산권(IP) 포트폴리오를 갖추고 있다. 이를 바탕으로 뷰티 브랜드 'Needeep(니딥)'을 론칭하며 마이크로니들 기술 기반 화장품을 선보이고 있다.