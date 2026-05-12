힘펠, 'HVAC KOREA 2026'서 'AiroT' 공개

환기가전 전문기업 힘펠(대표 김정환)이 오는 13일부터 15일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2026 대한민국 기계설비전시회(HVAC KOREA 2026)'에서 IoT(사물인터넷) 플랫폼 'AiroT'를 공개한다고 12일 밝혔다.

'AiroT'는 Air(공기)와 IoT를 결합한 개념으로, 힘펠 환기가전을 하나로 연결해 공간별 공기 질을 통합 관리하는 플랫폼이다. 실내 공기 질 데이터를 기반으로 환기청정기와 욕실·주방 환기가전 간 연동 제어가 가능하며, 모바일 앱(애플리케이션)으로 공간별 공기 상태와 제품 작동 현황을 확인할 수 있다. 공기 상태에 따라 환기 시스템이 자동 작동하는 기능도 갖췄다.

'AiroT' 기반 스마트홈 환경은 환기청정기 신제품 '휴벤Eco', 욕실 환기가전 '휴젠뜨 루미', 주방 환기가전 '힘펠 스퀘어 후드' 등으로 구현된다.

이와 함께 회사는 음성인식 기술이 적용된 '휴젠뜨 A9', 파스텔톤 무광 패널로 투톤 조합이 가능한 '휴젠뜨 팔레트 Neo', '휴클라 침니후드', 빌트인 제습기 신형 등을 선보인다. 환기청정기, 욕실, 주방 환기가전 간 연동 환경을 체험할 수 있는 공간도 마련한다.