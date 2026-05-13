'2026 제19회 머니투데이도전청춘가요제', 10개 경연팀 확정

-6~7월 예선, 8월 29일(토) 본선... 행주산성 '아트홀K'에서 총 10개팀 경연

-K팝 활성화와 음악스타 유망주 발굴·육성 및 지역사회 문화예술 확산 취지

국내 정상의 종합미디어그룹 머니투데이가 오는 6~8월 '2026 제19회 머니투데이도전청춘가요제'를 개최한다. 가요제 운영팀은 참가신청서 및 동영상 심사를 통해 총 10개 팀을 최종 경연팀으로 확정했다.

2026 제19회 머니투데이도전청춘가요제는 예선·본선 모두 행주산성 '아트홀K'에서 열린다. 예선은 6~7월 중 2회 진행되며, 본선은 8월 29일(토) 열린다. 행주산성 아트홀K가 있는 '해찬송학김' 건물은 한국 고품질 김 전시부터 K-팝 댄스, 전통 문화예술 체험, 그리고 임진왜란 3대첩의 현장인 행주산성 역사 탐방까지 한 번에 즐길 수 있는 색다른 관광 코스로 주목받고 있다.

머니투데이도전청춘가요제가 열리는 행주산성 '아트홀K' 및 해찬송학김 건물/사진제공=공연&문화허브 M터치

이번 가요제의 큰 특징은 △선발된 모든 경연팀이 예선과 본선을 모두 치른다는 점 △예선 2곡 중 1곡과 본선 2곡 중 1곡을 '지정곡(도전미션곡) 모음'에서 택해야 한다는 점이다. 이를 통해 세계 대중음악사에 대한 교육적 효과를 높이고, 경연의 공정성과 다양성을 확보하며, 참가팀의 음악 역량과 스펙트럼(편곡능력·곡 해석능력·장르 소화능력)을 확대한다는 취지다.

2026 머니투데이도전청춘가요제의 축하공연은 '2025 제18회 머니투데이대학·청춘가요제' 대상 수상팀인 파이안밴드(혼성5인조/서울 경기), MC는 파이안밴드 보컬 유혜림이 맡는다.

머니투데이도전청춘가요제는 국내 공연예술 축제 활성화 및 시민들의 문화예술 향유에 기여하기 위한 행사로, 2007년 제1회 대회를 개최한 이래 지속적인 변화와 개성을 추구하면서도 한결같은 '스마트·엘리트 가요제'의 정체성을 유지하고 있다.

<2026 제19회 머니투데이도전청춘가요제 예선·본선 참가팀>

△우나마스밴드(혼성6인조/서울/보컬 천호준-회사원)

△부르주아림밴드(혼성4인조/서울/보컬 황지혜-자영업)

△소울랜드(혼성7인조밴드/서울 경기/보컬 김지희-학원장, 김경호-프리랜서)

△여우비밴드(혼성7인조/서울 경기/보컬 신미정-주부, 코러스 노미숙-회사원)

△천기누설(혼성8인조밴드/서울 경기/보컬 김천기-교수·의사, 서경아-성가지휘자)

△락킹데이지(혼성5인조밴드/서울 경기/보컬 조은아-회사원)

△카라비너(혼성8인조밴드/서울/보컬 김지선-서버개발자, 이경태-제조업)

△ZABU(여성4인조밴드/인천 경기 서울/보컬 김보라-주부뮤지션, 정유미-주부뮤지션)

△마이통밴드(혼성5인조/경기 서울/보컬 마이클-무역업)

△팀페르소나(혼성5인조밴드/인천/보컬 박지야-동양무용안무가, 송병철-엔지니어)

['2026 제19회 머니투데이도전청춘가요제' 개요]

◇ 일시/장소

(1) 예선: 6~7월 중 2회 진행. 가요제 공식카페 참조.

(2) 본선: 8월 29일(토) 오후 4시~7시 행주산성 '아트홀K'.

◇ 참가대상: 사회인/직장인밴드, 프로뮤지션, 대학생 및 청소년(초·중·고교생 및 만 19세 이하 청소년) 등.

◇ 총상금: 2,500만원 △본선상금 1,480만원: 대상-500만원, 금상-300만원, 은상-150만원, 도전특별상-100만원, 미션특별상-80만원, 미션도전상(3개팀)-50만원, 인기상(4개팀)-50만원 △예선상금 360만원(모든 예선참가팀에 30만원 지급. 단, 청소년 솔로는 15만원 지급) △M터치 행사 및 'M터치 공연팀'(가요제 수상자) 공연 등에 대한 차기 연도 월드에이드 협찬지원금 총액한도 700만원.

◇ 주최/특별후원: 머니투데이, 머니투데이스타뉴스, 머니투데이방송(MTN)

◇ 주관: 공연&문화허브 'M터치'

◇ 후원: 한국유나이티드제약, 행주산성 '아트홀K'(해찬송학김), (사)함께하는음악저작권협회, 월드에이드