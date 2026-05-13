리크라, 고층 외벽 청소로봇 사전 현장 테스트 완료

로보푸르고 테스트 모습/사진제공=리크라

로봇 전문기업 리크라가 최근 동해자유무역지역에서 고층 외벽 청소 로봇 '로보푸르고(ROBO-PURGO)'의 사전 현장 테스트를 마쳤다고 13일 밝혔다.

해당 테스트는 앞으로 예정된 포스코와이드와의 PoC(기술실증)에 앞서 실제 운영 환경에 가까운 조건에서 장비 안정성과 청소 성능을 점검하기 위해 진행됐다. 주행 안정성, 원격 제어 안정성, 청소 균일성, 안전성 등을 확인했다.

로보푸르고는 이동식 크레인과 연동해 고층 건물 외벽을 자동으로 청소하는 로봇 시스템이다. 기존 로프·곤돌라 방식의 고층 작업은 위험성이 높았다. 로보푸르고는 PLC 기반 무선 제어 시스템과 자체 수직 이동 구조를 적용, 작업자 없이 외벽 청소가 가능하도록 설계됐다.

회사 측은 이번 테스트에서는 이전 테스트에서 보완한 잔수 제거 성능과 원격 제어 안정성 개선을 확인했다고 설명했다.

업체 관계자는 "중대재해 예방과 작업자 안전 문제가 이슈가 되면서 위험한 고층 외벽 청소 작업을 로봇으로 대체하는 수요가 커질 것으로 본다"며 "AI(인공지능) 기반 기능을 단계적으로 적용해 외벽 상태 인식, 주행 보조, 청소 품질 분석 등의 기능도 확대할 예정"이라고 말했다.