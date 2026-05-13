어크로스, '모두의 창업' AI 솔루션 공급기업 선정

AI(인공지능) 콘텐츠 최적화 전문기업 어크로스(Across, 대표 이재홍)가 중소벤처기업부·창업진흥원이 추진하는 대국민 창업 프로젝트 '모두의 창업'의 데이터 인프라 부문 AI 솔루션 공급기업으로 선정됐다고 13일 밝혔다.

'모두의 창업'은 예비 창업자가 멘토링과 단계별 프로그램으로 사업 모델을 구체화할 수 있도록 지원하는 국가 주도 창업 육성 프로젝트다. 창업자의 사업 모델 및 기술 고도화를 지원하고자 AI 솔루션 보유 기업을 공급기업으로 선발했다.

어크로스는 이번 사업에서 네이버 특화 AEO(답변 엔진 최적화) SaaS(서비스형 소프트웨어) 'NAEO'를 공급한다. NAEO는 블로그 주소 입력만으로 최근 포스팅을 자동 분석, 키워드별 AI 추천 여부와 경쟁 블로그 대비 노출 흐름 등을 확인할 수 있는 서비스다. AI 추천 가능성이 높은 키워드 탐색과 콘텐츠 개선 가이드 기능도 함께 제공한다. 앞으로 크롬 익스텐션 기반 실시간 분석 기능과 AI 탭 인용률 분석 서비스도 순차 공개할 예정이다.

회사 관계자는 "검색 결과 상단 노출보다 AI 답변 안에 실제로 언급되는 구조가 중요해지고 있다"며 "예비 창업자도 변화하는 AI 검색 환경에 대응할 수 있도록 지원할 계획"이라고 말했다.