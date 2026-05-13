패션 아이웨어 브랜드 MUUT, 상하이 팝업 오픈…글로벌 확장 본격화

패션 아이웨어 브랜드 MUUT(대표 이상윤)은 지난 4월 23일 중국 핵심 쇼핑 상권인 상하이 난징시루에 위치한 프리미엄 복합쇼핑몰 '흥업태고회'에서 팝업 스토어를 오픈하며 글로벌 시장 확장에 나섰다고 13일 밝혔다. 팝업 스토어는 오는 8월 31일까지 운영되며, 브랜드의 주요 컬렉션과 다양한 공간 콘텐츠를 함께 선보일 예정이다.

MUUT은 'Curious Always'라는 슬로건 아래 호기심을 테마로 아이웨어를 하나의 스타일 오브제로 재해석하며 감각적인 실루엣과 컬렉션을 통해 브랜드만의 미학을 전개하고 있다. 브랜드 론칭 2년차임에도 성수·명동·한남·압구정·연남 등 국내 주요 상권에 매장을 확장하며 빠르게 입지를 넓혀왔고, 대만과 싱가포르 등 해외 시장에도 진출해 글로벌 접점을 확대하고 있다.

이번 상하이 팝업은 MUUT의 신규 컬렉션 'MEND'를 중심으로 구성됐으며, 브랜드의 디자인 언어와 세계관을 중국 시장에 본격적으로 선보이는 프로젝트다. 팝업 공간은 브랜드 철학인 'Curious Always'를 중심으로 설계됐으며, MUUT 디자인팀은 '호기심'이라는 개념을 다양한 오브제와 구조적인 요소로 시각화해 공간 전반에 녹여냈다. 특히 곳곳에 배치된 입체적인 구조물과 감각적인 오브제들은 브랜드가 지향하는 낯설고도 신선한 감각을 직관적으로 전달한다.

MUUT 관계자는 "상하이는 패션과 문화, 트렌드가 빠르게 교차하는 도시로, MUUT의 감각과 방향성을 가장 효과적으로 보여줄 수 있는 중요한 시장 중 하나"라며 "이번 팝업을 통해 중국 고객들이 MUUT의 컬렉션과 브랜드 세계관을 보다 입체적으로 경험할 수 있는 계기가 되길 바란다"고 전했다.