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일리카페, 마세라티와 시승 고객 대상 홈카페 클래스 진행

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일리카페, 마세라티와 시승 고객 대상 홈카페 클래스 진행

허남이 기자
2026.05.14 12:19

93년 전통의 이탈리아 프리미엄 커피 브랜드 일리카페(illycaffè S.p.A) 한국 독점 파트너사 큐로홀딩스(대표 조중기)는 이탈리아 럭셔리카 브랜드 마세라티(Maserati)와 함께 특별한 홈카페 클래스를 선보인다고 밝혔다.

사진제공=일리카페
사진제공=일리카페

이번 클래스는 마세라티 코리아 전국 공식 전시장에서 진행되는 시승 프로그램 고객을 대상으로 운영되며, 오는 5월 14일부터 각 전시장에서 순차적으로 진행된다.

일리카페 마세라티 홈카페 클래스 참여 고객은 마세라티 코리아 전국 공식 전시장에서 일리만의 독창적인 기술로 완성된 깊은 풍미의 캡슐 커피를 시음할 수 있으며, 일상에서도 손쉽게 즐길 수 있는 홈카페 활용법을 경험할 수 있다.

특히 클래스에서 직접 만들어볼 수 있는 '에스프레소 모히또'는 칵테일을 연상시키는 청량감과 일리 커피의 풍부한 아로마가 어우러져, 여름철에 색다른 즐거움을 제공해줄 것이라고 관계자는 밝혔다.

㈜큐로홀딩스 윤상진 상무는 "이번 프로그램은 프리미엄 라이프스타일을 지향하는 이탈리아 대표 두 브랜드의 만남을 통해 새로운 경험을 선보이고자 했다"며 "커피와 자동차가 결합된 색다른 브랜드 경험을 계기로 소비자들이 일상 속에서도 프리미엄 커피를 즐길 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

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