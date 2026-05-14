일리카페, 마세라티와 시승 고객 대상 홈카페 클래스 진행

93년 전통의 이탈리아 프리미엄 커피 브랜드 일리카페(illycaffè S.p.A) 한국 독점 파트너사 큐로홀딩스(대표 조중기)는 이탈리아 럭셔리카 브랜드 마세라티(Maserati)와 함께 특별한 홈카페 클래스를 선보인다고 밝혔다.

이번 클래스는 마세라티 코리아 전국 공식 전시장에서 진행되는 시승 프로그램 고객을 대상으로 운영되며, 오는 5월 14일부터 각 전시장에서 순차적으로 진행된다.

일리카페 마세라티 홈카페 클래스 참여 고객은 마세라티 코리아 전국 공식 전시장에서 일리만의 독창적인 기술로 완성된 깊은 풍미의 캡슐 커피를 시음할 수 있으며, 일상에서도 손쉽게 즐길 수 있는 홈카페 활용법을 경험할 수 있다.

특히 클래스에서 직접 만들어볼 수 있는 '에스프레소 모히또'는 칵테일을 연상시키는 청량감과 일리 커피의 풍부한 아로마가 어우러져, 여름철에 색다른 즐거움을 제공해줄 것이라고 관계자는 밝혔다.

㈜큐로홀딩스 윤상진 상무는 "이번 프로그램은 프리미엄 라이프스타일을 지향하는 이탈리아 대표 두 브랜드의 만남을 통해 새로운 경험을 선보이고자 했다"며 "커피와 자동차가 결합된 색다른 브랜드 경험을 계기로 소비자들이 일상 속에서도 프리미엄 커피를 즐길 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.