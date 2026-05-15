더벤티, 저당음료 시리즈 2년 연속 히트상품 대상 수상

-히트상품 대상

커피 프랜차이즈 더벤티가 2026년 머니투데이 히트상품 대상을 수상했다. 2024년 'Enjoy Light'라는 슬로건과 함께 출시한 저당음료 시리즈가 '웰니스' 트렌드로 꾸준한 인기를 끌며 작년에 이어 올해도 수상의 영예를 안았다.

히트상품 대상은 소비자들에게 올 한해 사랑받은 히트상품을 선정하고, 고객만족 및 혁신적인 기술개발로 탁월한 기술력을 보유하게 된 기업의 공로를 치하하기 위해 제정됐다.

더벤티의 저당음료 시리즈는 ▲믹스커피 ▲바닐라딥라떼 ▲카페모카 ▲코코넛라떼 ▲말차라떼 ▲미숫가루 ▲초코라떼 ▲플레인요거트스무디 ▲딸기요거트스무디 ▲블루베리요거트스무디 ▲망고요거트스무디 ▲코코넛커피프라페 ▲리치캐모마일 스파클링 ▲제주청귤 스파클링 ▲ 트로피칼 스파클링 등 총 15종으로 구성돼 있다.

더벤티 관계자는 "식음료 업계 최대 화두인 저당 제품이 MZ세대와 잘파 세대를 중심으로 큰 인기를 얻고 있음에 따라 고객 만족 실현을 위해 본연의 맛을 균형 있게 담아내면서 당류를 낮춘 음료를 개발했다"라고 밝혔다.

한편 더벤티는 지난 3월 선보인 시즌 메뉴 '밸런스 업 스파클링' 시리즈를 상시 메뉴로 운영하는 등 웰니스 음료 라인업 확대에 지속적으로 힘쓰고 있다. 해당 메뉴는 전국 더벤티 매장에서 만나볼 수 있다.