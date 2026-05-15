'FOMO 불안한 개미' 현실적 투자조언 찾아 '북적'

15일 서울 강남구 코엑스에서 머니투데이 '싱글파이어 머니쇼'가 진행되고 있다. /사진=이기범 기자 leekb@

"주가가 너무 오르니 FOMO(뒤쳐지는 것에 대한 불안)가 오는 것 같은데 어떻게 대응을 해야 할까요?"

"아이 계좌에 2000만원(증여세 비과세 한도)까지 투자를 했는데 더 증여를 해줘야 하나 고민입니다. 어떤 투자가 좋을까요?"

코스피지수가 8000을 터치하는 등 증시가 고공행진을 하며 투자자들의 고민이 커지는 시점에 자신만의 투자 원칙과 전략을 세워 투자에 성공한 투자고수들을 만나기 위해 450여명의 참석자들이 몰렸다. 참석자들은 투자 고민을 털어 놓으며 해법을 구했고 강연자들은 솔직하고 현실적인 답변으로 이들을 만족시켰다.

15일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 머니투데이 '싱글파이어 머니쇼'에 참가한 참석자들은 경제적 자유를 실현하고 조기 은퇴에 성공한 '파이어족'들의 투자 비법을 경청했다.

본인의 경험에서 우러난 생생한 투자 스토리에 구체적인 본인의 포트폴리오 공개까지 투자자들이 쉽게 실천할 수 있는 다양한 노하우들이 넘쳐나는 현장이었다. 첫 강연에 나선 리치노마드는 "누구나 할 수 있는 투자를 알려드리고 싶다"고 말했다. '미국주식 무한매수법' 저자 '라오어'는 아이 계좌를 만들어 투자한 성과를 가감없이 보여주며 투자자들의 공감을 이끌었다.

미국 성장주 장기투자에 성공한 '손주부'는 미국 경제와 주식시장에 대한 분석력을 기반으로 다양한 예시를 통해 '좋은 주식을 고르는 법'을 알기 쉽게 설명했고 미국주식 ETF 투자로 유명한 포메뽀꼬는 돈을 벌면서도 방어할 수 있는 투자 전략을 공개했다. 투자 수익으로 현금 흐름을 만들어 은퇴한 '쁘띠리치'는 사례별 투자 조언과 함꼐 투자의 기본 원칙을 강조했다.

이동후 삼성자산운용 ETF투자솔루션팀 팀장은 절세 계좌에서 활용할 수 있는 투자 노하우를, 김현준 더퍼블릭자산운용 대표는 8000시대 지속가능한 수익을 거두는 주식투자법에 대해 강연하는 등 금융업계 전문가들도 참석해 전문적인 시각을 가지고 투자자들에게 도움이 되는 정보를 제공했다.

참석자들은 이들의 노하우를 놓치지 않기 위해 8시간 가까운 긴 시간에도 끝까지 자리를 지키며 열의를 보였다. 머니쇼를 보려 부산에서 왔다는 김 모씨는 "자녀 증여 등 현실적이고 구체적으로 실천할 수 있는 내용을 소개해 줘서 좋았다"며 "주식을 잘 모르더라도 복잡하지 않고 현실적이어서 잘 따라 할 수 있을 것 같다"고 말했다.

직장인 정 모씨는 "투자에 관심이 많아 싱글파이어 구독해 왔다"며 "절세 계좌 소개와 이를 어떻게 운영할 수 있는지 등이 유용했고 레버리지 투자 증여 같은 경우 인상적이었다"고 소감을 전했다.