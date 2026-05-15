"망가뜨리겠다" 택시기사 목 조른 취객...경찰은 두달째 감감무소식

취한 승객을 태웠다가 목이 졸리는 등 폭행을 당한 택시기사 사연이 전해졌다. /사진=JTBC '사건반장' 캡처

취한 승객을 태웠다가 목이 졸리는 등 폭행을 당한 택시기사 사연이 전해졌다. 경찰은 두 달 동안 이 사건을 제대로 수사하지 않은 것으로 드러났다.

14일 JTBC '사건반장'은 제보자 A씨로부터 받은 차량 블랙박스 영상을 보도했다. 약 20년간 택시를 운전해 온 A씨는 "지난 3월15일 야간 운행 중 커플 승객을 받았다가 폭행당했다"고 밝혔다.

A씨는 "목적지로 지정한 아파트 주차장에 도착해 차를 세웠더니 술에 취한 남성 승객이 시비를 걸었다"며 "남성은 왜 아파트 위쪽까지 올라가지 않느냐며 욕설했다"고 밝혔다.

제보 영상에는 A씨와 문제의 남성이 갈등을 빚는 모습이 고스란히 녹화됐다. 말다툼 벌이던 남성은 옆에 있던 여성을 먼저 택시에서 내리게 한 뒤 갑자기 A씨 목을 졸랐다.

뒷좌석에 있던 남성에게 붙잡혀 공격당한 A씨는 비명을 질렀고, 이 소리를 들은 아파트 경비원이 다가왔다. 경비원이 무슨 일이냐고 묻자 남성은 목 조르던 손을 풀었다.

A씨는 "남성이 왼팔로 목을 조르면서 온몸으로 눌렀다"며 "이러다 (숨이 막혀) 죽겠다는 생각이 들었다"고 했다. 문제의 남성은 폭행 이후에도 욕설하며 "내가 너 망가지게 만들 것"이라고 협박했다.

A씨는 문제의 남성을 경찰에 신고했다. 그러자 남성은 "택시기사가 날 물었다"며 자신이 피해자라고 주장했다. 그와 동석한 여성도 "내가 봤다"며 경찰에게 허위 진술했다.

A씨는 블랙박스 영상을 토대로 "목을 졸리고 있는데 어떻게 입으로 물 수가 있느냐"며 "비명 지를 때 치아와 남성 얼굴이 부딪친 것 같고, 사건 당시 여성은 택시 밖에 있었기 때문에 (폭행 장면을) 볼 수 없었다"고 밝혔다.

이런 상황에서 경찰은 두 달 동안 사건을 제대로 수사하지 않았다. A씨는 "남성 승객이 출석 날에 안 나오고 전화도 안 받는다더라"며 "최근에 연락이 돼 다음주 첫 조사를 진행하는 것으로 알고 있다"고 토로했다.