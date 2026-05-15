에스엘더블유랩, 평택시 교육지원청 관리자 연수...AI·에듀테크 역량 강화

에스엘더블유랩(이하 SLW LAB)은 평택시 교육지원청과 함께 유·초등 관리자 대상 AI·에듀테크 역량강화 연수를 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

이번 연수는 1·2차로 나눠 진행됐으며, 실제 학교 현장에서 필요한 AI·에듀테크 운영 기준과 적용 방향을 중심으로 구성됐다.

1차 교장 대상 연수에서는 AI 전환 시대 학교경영자의 리더십과 에듀테크 도입 방향, 운영 기준 등에 대한 내용을 중심으로 진행됐다. 특히 교육기관 관리자가 어떤 기준으로 기술을 선택하고 운영해야 하는지에 대한 방향성을 제시하는 데 초점을 맞췄다.

이어 진행된 2차 교(원)감 연수에서는 보다 실무적인 관점에서 학교 현장 적용 사례와 운영 방향에 대한 설명이 이어졌다. 특히 경기도교육청의 AI 기반 맞춤형 학습 플랫폼 '하이러닝'과 연계 가능한 다양한 기술 및 서비스 사례를 소개하며 현장의 관심을 끌었다.

SLW LAB은 연수 과정에서 학생주도 탐구 프로그램 '그래프미(GraphMe)'와 기초문해력 진단도구 등 교육 현장에서 활용 가능한 다양한 에듀테크 사례도 소개했다. 특히 학생 이해와 학습 지원에 활용 가능한 사례를 공유하며 현장의 관심을 끌었다.

이번 연수에서는 단순 기술 소개를 넘어 ▲교육 목표와의 정합성 ▲현장 적용 가능성 ▲지속 가능한 운영 구조 ▲윤리적 고려사항 등 실제 학교 운영 과정에서 필요한 판단 기준을 중심으로 설명이 진행됐다.