교보생명, 1분기 순익 3301억 4.7%↑…보험·투자손익 동반 성장

교보생명 사옥

교보생명은 올해 1분기 별도 기준 당기순이익 3301억원을 기록했다고 15일 밝혔다. 전년 동기 3153억원보다 148억원(4.7%) 증가했다. 연결 기준 당기순이익은 4587억원으로 같은 기간 1733억원(60.7%) 증가했다.

1분기 별도기준 보험손익은 1848억원으로 전년 동기 1631억원 대비 217억원(13.3%) 증가했다. 건강보험을 비롯한 보장성 상품 판매를 지속 확대하고, 고령자·유병자를 위한 건강보험과 암·간병보험 등 고객 수요에 맞춘 상품을 발 빠르게 출시하며 상품경쟁력을 강화한 결과로 분석된다.

보장성 보험 판매로 인해 1분기 별도기준 신계약 보험계약마진(CSM) 역시 4159억원을 기록했다. 이는 전년 동기 2573억원 대비 1586억원(61.6%) 증가한 수치다. 총 보유계약 CSM은 6조6869억원으로 지난해 연말 6조5110억원 대비 1759억원(2.7%) 증가했다. 신계약 CSM 증가와 변액보험 주가 상승 효과 등이 반영된 결과로 풀이된다.

별도기준 투자손익은 2594억원으로 전년 동기 2423억원 대비 171억원(7.1%) 증가했다. 이에 대해 교보생명은 금리 변동성에 대응한 장·단기 채권 교체 매매와 우량 자산의 선제적 편입, 주식 및 대체투자 포트폴리오를 유연하게 조정한 리밸런싱 전략이 주효했다고 봤다.

교보생명 관계자는 "장기보장성 보험으로 보험손익이 증가하고, 선제적인 자산운용 전략으로 투자손익에서도 성장이 이뤄졌다"고 말했다.