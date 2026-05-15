아이엠지베이스, 움직이는 얼굴도 AI로 자동 모자이크 'VDIT v4.0.0' 배포

아이엠지베이스는 컷 편집, 효과 적용, 배경음악 추가, 자막 작업, AI 편집 등을 제공하는 iOS용 영상 편집 앱 브이딧(VDIT) v4.0.0 업데이트를 배포했다고 15일 밝혔다.

이번 업데이트의 핵심은 'AI 얼굴 자동 감지 모자이크' 기능이다. 소셜미디어 영상 공유가 늘면서 카페, 거리, 여행지, 행사장 등에서 함께 촬영된 타인의 얼굴을 가려야 하는 일이 많아지고 있지만, 기존에는 움직이는 얼굴을 하나씩 따라가며 모자이크 위치를 직접 조정해야 했다. 브이딧은 여러 얼굴을 한꺼번에 감지하고 앱 안에서 모자이크 편집까지 진행할 수 있도록 했다. 움직이는 얼굴 감지와 모자이크 처리는 서버 업로드 없이 앱 내에서 이뤄진다.

이번 업데이트에서는 원형, 하트, 기본 모자이크, 더스트 등 다양한 스타일과 효과 강도, 크기 조정 기능을 제공한다. 사용자가 지정한 영역을 기준으로 모자이크 적용 범위를 반전하는 '반전 모자이크' 기능도 추가됐다. 홈화면 디자인 개편, 숏컷 영역 추가, 템플릿 접근성 개선, 텍스트 상세 편집 기능 강화 등 편집 흐름도 개선했다.

브이딧 개발 담당자는 "브이로그나 여행 영상에서 주변 사람의 얼굴을 가리는 일이 많지만, 움직이는 얼굴을 따라가며 모자이크하는 일은 번거롭다"며 "v4.0.0 업데이트는 이 과정을 더 쉽고 빠르게 만드는 데 초점을 맞췄다"고 말했다.