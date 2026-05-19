벤츠 딜러사 한성자동차, 80명 규모 AS 부문 신입사원 공개 채용

한성자동차 2026 상반기 AS부문 신입 공개 채용 포스터./사진제공=한성자동차

메르세데스-벤츠 공식 파트너사인 한성자동차가 서비스 경쟁력 강화를 위해 지난해에 이어 올해에도 자동차 정비 분야 신입 인재를 공개 채용한다고 19일 밝혔다.

이번 채용은 △차량 점검·정비를 담당하는 '일반 정비 테크니션'과 △고객 상담·서비스 입고 과정을 지원하는 '서비스 어드바이저' 부문에서 진행된다. 23일까지 한성자동차 채용 사이트를 통해 서류접수가 이뤄지며 27년 상반기 졸업예정자와 자동차 관련학과 기졸업자, 자동차 정비·고객 응대 분야에 관심 있는 인재를 대상으로 한다.

총 80여명 규모로 이뤄지는 이번 '2026 상반기 AS 부문 신입 공개채용'은 지난해 50명 규모로 이뤄졌던 AS공채에 비해 한층 확대된 규모로 진행된다.

한성자동차는 메르세데스-벤츠의 새로운 차량 판매 방식인 '리테일 오브 더 퓨처(RoF)' 전환에 맞춰 서비스센터 확충 등 선제적 투자를 단행해 고객 서비스 경쟁력을 강화해 오고 있다. 대규모 공개채용으로 AS일선에서 고객 서비스를 담당할 인재에 대한 충원을 진행하며 더욱 높은 수준의 고객 경험을 제공한다는 계획이다.

입사자는 한성자동차의 체계적인 교육 프로그램과 현장 중심 실무 교육을 받게 된다. 입사자는 신입 테크니션과 서비스 어드바이저는 성동서비스센터에 위치한 한성자동차 AS아카데미에서 약 1개월간의 전문 교육 프로그램을 이수하면서 메르세데스-벤츠 차량 정비의 기본 역량과 서비스 프로세스를 익히고 실무에 필요한 전문성을 단계적으로 갖추게 된다.

김마르코 한성자동차 대표는 "고객에게 최고의 서비스를 제공하기 위해서는 우수한 인재에 대한 지속적인 투자가 무엇보다 중요하다"며 "체계적인 교육과 성장 기회를 통해 최고의 실력을 갖춘 테크니션을 육성하고 고객이 신뢰할 수 있는 프리미엄 서비스를 제공해 나갈 것"이라고 밝혔다.