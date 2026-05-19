HD현대사이트솔루션, 카카오모빌리티와 물류 자동화 시장 공략

HD현대사이트솔루션과 카카오모빌리티가 18일 판교 HD현대 글로벌R&D센터(GRC)에서 ‘차세대 무인 물류 및 피지컬 AI 생태계 구축을 위한 전략적 협력 MOU’를 체결했다. 왼쪽부터 송희준 HD현대사이트솔루션 대표, 류긍선 카카오모빌리티 대표./사진제공=HD현대사이트솔루션

HD현대사이트솔루션은 카카오모빌리티와 손잡고 무인 물류 시장 공략에 나선다고 19일 밝혔다.

HD현대 건설기계 사업 중간지주사인 HD현대사이트솔루션은 18일 판교 HD현대 글로벌R&D센터(GRC)에서 카카오모빌리티와 '차세대 무인 물류 및 피지컬 AI 생태계 구축을 위한 전략적 협력 MOU(양해각서)'를 체결했다.

체결식에는 HD현대사이트솔루션의 송희준 대표와 오병수 산업차량 부문장, 카카오모빌리티의 류긍선 대표와 안규진 사업부문총괄 부사장 등이 참석했다.

이번 협력으로 양사는 최근 급증하고 있는 물류 현장의 자동화 수요에 대응해 '지능형 물류 실행 플랫폼' 구축에 나선다. HD현대사이트솔루션의 무인자율화 산업차량(지게차)과 물류 현장 관제 솔루션 역량에 카카오모빌리티의 플랫폼 역량을 결합하는 게 핵심이다.

이를 통해 기존 물류 환경에서 공정별 데이터 단절로 인해 발생했던 운영 비효율과 작업 지연 등 구조적 한계를 해결한다는 목표다. 양사는 운송 차량의 하역부터 도크, 창고 내부 적치까지 물류 전 과정이 물 흐르듯 이어지는 자동화 시스템을 구현할 계획이다.

양사는 올해 공동 시연 행사와 기술검증(PoC)을 추진해 실제 물류 현장에서 기술 적용 가능성과 사업성을 확인할 계획이다.

송희준 HD현대사이트솔루션 대표는 "이번 협력을 기반으로 물류 현장의 자동화를 앞당기고 고객에게 차별화된 솔루션을 제공하겠다"고 했다.