현대무벡스, 5대 경영시스템 ISO 인증 유지…'글로벌 스탠다드' 입증

현대무벡스가 보유한 국제표준인증서./사진제공=현대그룹

현대무벡스는 환경(ISO 14001)·안전보건(ISO 45001)·품질(ISO 9001)·부패방지(ISO 37001)·규범준수(ISO 37301) 등 5대 경영시스템의 ISO 인증을 모두 갱신했다고 19일 밝혔다.

인증 범위는 △스마트 물류 △PSD(스크린도어) △IT서비스 등 모든 사업 부문의 개발·설계·제조·시공·유지보수 등 전 과정이다.

현대무벡스는 2017년 환경·품질을 시작으로 2020년 안전보건, 2024년 부패방지·규범준수 경영시스템 ISO 인증을 획득했다. 특히 환경·품질 인증은 'RE 100 추진' 등 친환경 경영과 무결성 생산 체계를 중심으로 9년간 세 번째 갱신을 달성했다. 2021년 코스닥 상장 이후에는 부패방지·규범준수 인증으로 경영 투명성과 주주가치 제고 환경을 구축했다.

여기에 지난 12일 국제철도산업표준(IRIS) 인증까지 신규로 취득했다. 주력 제품인 지하철 '스크린도어' 시스템 역량이 글로벌 표준 규격에 부합한 결과라는 평가다.

이로써 현대무벡스는 5대 경영시스템과 IRIS를 비롯해 2024년 ISO 인증을 획득한 '정보보안 경영시스템'까지 총 7건의 글로벌 표준 인증을 보유하게 됐다.

현대무벡스 관계자는 "앞으로 물류 솔루션의 글로벌 스탠다드를 선도하며 고객에 신뢰받는 파트너로 성장해 나갈 것"이라고 했다.