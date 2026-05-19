디엔디전자, 국방부 우수상용품 설명회 참가…전해수 위생관리 솔루션 소개

디엔디전자가 20~21일 양일간 대전컨벤션센터(DCC)에서 열리는 '국방부 우수상용품 시범 제품설명회'에 참가해 전해수 기반 위생관리 솔루션 '나오크린(NaOClean)'을 소개한다고 19일 밝혔다.

최근 군 급식시설과 대형 취사시설에서는 식품안전과 위생관리 중요성이 커지면서 관련 시스템 도입 수요가 확대되고 있다. 군 급식시설은 대규모 인원이 이용하는 환경 특성상 식재료 세척과 조리기구, 작업대, 바닥, 배수구 등 전반적인 위생관리가 중요하게 다뤄진다.

'나오크린(NaOClean)'은 물과 소금, 전기를 활용해 현장에서 살균소독수를 생성하는 전해수 시스템이다. 별도의 화학약품 희석 과정 없이 사용할 수 있으며, 조리실·취사장 위생관리와 식재료 세척, 조리기구 및 작업대 살균 등에 적용 가능하다. 회사 측은 작업자 위생관리와 교차오염 예방, 화학약품 사용량 절감에도 활용할 수 있다고 설명했다.

디엔디전자는 학교, 군부대, 병원, 관공서 등 급식시설에 제품을 공급하고 있으며, CJ프레시웨이 운영 식당과 현대그린푸드 사업장 등에도 적용 사례를 보유하고 있다. 나오크린은 현재 해외 14개국에 수출되고 있다.