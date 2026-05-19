노무현 전 대통령 서거일 맞춰 '모욕 공연'…대관 취소→자필 사과

래퍼 리치 이기가 고(故) 노무현 전 대통령 서거일에 맞춰 모욕성이 짙은 공연을 개최하려 했으나 노무현재단 측 반발로 무산됐다. /사진=인스타그램 갈무리

고(故) 노무현 전 대통령을 조롱해 온 래퍼 리치 이기(19·본명 이민서)가 노 전 대통령 서거일에 맞춰 첫 단독 공연을 개최하려 했으나 무산됐다.

사람사는세상 노무현재단은 19일 "오는 5월23일 노 전 대통령 서거 17주기 당일 개최 예정이었던 혐오 공연이 재단 대응으로 취소됐다"고 밝혔다.

재단은 "해당 공연이 서거일을 연상하는 티켓 가격(5만2300원)을 의도적으로 활용하는 등 명백한 모욕적 기획임을 확인했다"며 "지난 18일 주최사에 공연 즉각 취소와 서면 해명, 공식 사과를 요구하는 공문을 발송했다"고 설명했다.

주최사가 해당 공연을 취소하지 않을 경우 서울중앙지법에 공연 금지 가처분을 신청할 계획이었다고도 했다. 이후 주최 측은 공연을 취소하면서 "행사 일정과 판매 금액은 출연자 측 요청"이라고 해명한 것으로 전해졌다.

재단은 "그간 리치 이기는 다수 음원에서 노 전 대통령 실명을 사용하거나 서거 방식을 직접 연상케 하는 표현을 사용해 왔다"며 "해당 음원들은 주요 음원 플랫폼에 전체 공개 상태로 유통 중"이라고 지적했다.

이어 "여성 혐오·성적 대상화, 아동 대상 성범죄 묘사, 지역 혐오 등 심각한 수준의 반인륜적 표현도 반복적으로 포함됐다"면서 "향후 동일한 혐오 표현을 반복할 경우 민·형사상 조치를 포함해 강력 대응할 계획"이라고 강조했다.

2024년 데뷔한 리치 이기는 그간 노 전 대통령 서거를 대놓고 조롱하거나 아동 대상 성범죄를 묘사하는 가사를 쓰는 등 저열한 행보를 보여왔다.

첫 번째 콘서트 역시 노 전 대통령 서거 17주기인 오는 23일 오후 5시23분 서울 마포구 연남 스페이스에서 열릴 예정이었다. 티켓 가격도 5만2300원으로 공연 날짜와 가격 모두 노 전 대통령 서거일을 연상시켜 논란이 됐다.

특히 해당 공연 라인업엔 대중적으로 무게감 있는 래퍼들이 이름을 올려 힙합 팬들 충격이 컸다. 고(故) 장제원 전 국민의힘 의원 아들 노엘과 더콰이엇, 팔로알토, 딥플로우, 수퍼비, 염따 등이 게스트 라인업에 포함됐다.

논란이 일자 공연 대관처인 연남스페이스는 즉각 대관 취소를 통보하고 유가족에게 고개를 숙였다.

리치 이기는 SNS(소셜미디어)에 자필 사과문을 올리고 "이번 일은 참여 아티스트들과 무관한 제 독단적인 선택"이라며 "오늘 노무현 시민센터를 방문해 사과문을 전달드렸다. 피해 입은 모든 분께 진심으로 사죄드린다"고 적었다.

그는 사과문에선 "데뷔 초부터 최근까지 고인을 조롱·비하하는 언행을 단지 유명세를 위해 일삼아 왔다"며 "제 행실과 부주의를 깊이 반성한다. 앞으론 절대 하지 않겠다. 재단 측과 유가족 분들께 깊은 사과 말씀드린다"고 했다.