日 언론 "한일 정상회담, '에너지 불안' 외교 성과로 해결하려는 의도"

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동의 한 호텔에서 공동언론발표를 마친 후 악수하고 있다./사진제공=뉴스1(청와대통신사진기자단)

일본 언론들이 19일 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리의 정상회담은 중동 분쟁으로 촉발된 에너지 위기 등 자국 내 불안은 외교 성과로 해결하려는 두 정상의 공통된 의도에 따른 것이라고 분석했다. 이재명 대통령과 다카이치 총리는 이날 경북 안동에서 정상회담을 통해 에너지 공급망, 한반도 평화 등 양국 경제·안보 협력에 합의했다.

마이니치신문은 이번 회담에 대해 "중동 정세의 혼란과 중국과의 관계 악화로 전망이 불투명한 가운데 한국과의 공조를 통해 지역 안정을 도모하려는 다카이치 총리와 지방선거를 앞두고 국내에 외교력을 과시하려는 이 대통령의 이해관계가 맞물리면서 양호한 한일 관계를 국내외에 보여주는 형태가 됐다"고 평가했다.

NHK는 회담 전 분석 기사를 통해 "이 대통령에게 이번 회담은 한국 국내에 외교 성과를 과시하고, 지방선거에서 여당 약진에 탄력을 부여하려는 생각이 있을 것"이라고 분석했다.

마이니치는 "다카이치 정권 출범 후 약 6개월 동안 다카이치 총리가 대면으로 회담한 외국 정상은 이 대통령이 최다다. 짧게 이뤄진 환담까지 포함하면 이번이 벌써 4번째 만남"이라며 외무성 고위 관계자를 인용해 "양국 관계가 이 정도로 회복돼 눈물이 날 정도"라고 전했다.

아사히신문은 "다카이치 총리와 이 대통령은 불과 4개월 사이에 서로의 고향을 오가며 긴밀한 관계를 인상 깊게 보여줬다"며 "도널드 트럼프 미국 행정부가 동아시아에 대한 관여를 줄일 수 있다는 것에 대한 불안감과 이란 정세로 인한 에너지 위기 대응 등 혼란스러운 국제 정세가 한·일을 더욱 가깝게 만들고 있다"고 진단했다.

한국과 일본 모두 중동산 원유 수입 의존도가 큰 국가로, 중동 분쟁으로 촉발된 에너지 위기 극복이 시급한 상황이다. 아사히에 따르면 한국 정부 관계자는 "협력하는 것 외에는 선택지가 없다"며 양국 협력 필요성을 강조했다. 일본 정부 관계자는 "(에너지 위기 해결을 위해) 서로 할 수 있는 방안을 함께 고민해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 요미우리신문은 이번 회담이 중국 베이징에서의 미·중 정상회담 직후 진행됐다며 "한일 정상은 미·중 정상회담의 결과 관련 정보를 공유하고, 앞으로의 미·중 대응 방향에 대해 논의했을 것"이라고 관측했다.