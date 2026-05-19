나라원시스템, 용산구보건소 온마음숲 AI 서비스 오픈

㈜나라원시스템이 용산구보건소의 'On(온)마음숲 홈페이지 및 AI 챗봇 서비스' 구축 사업을 완료하고 오픈했다고 19일 밝혔다.

이번 사업은 구민의 정신건강 서비스 접근성 향상을 목적으로 온라인 플랫폼과 AI(인공지능) 챗봇을 구축하는 프로젝트다. 업체에 따르면 기존 정보 제공 위주의 서비스가 아닌, △자가검진 △상담 예약 △기록 관리 △참여형 콘텐츠 등을 제공하는 사용자 중심 플랫폼으로 구성됐다.

On마음숲 홈페이지에는 마음건강 자가관리 힐링 콘텐츠, 챌린지, 내마음 일기장, 공모전 페이지, 온라인 심리상담 및 집단 프로그램 예약 시스템 등이 마련됐다. 힐링 콘텐츠는 영상 형태로 제공되며 광고 없는 영상 서비스를 위해 스트리밍 및 CDN 기능이 적용된 콜러스 솔루션을 도입했다.

AI 챗봇에는 생성형 AI 통합 솔루션 'AI프로'가 적용됐다. △기관 데이터 기반 질의응답 △웹검색과 외부 데이터 연계를 통한 최신 정보 안내 등의 기능을 지원한다. AI프로는 AI 채팅·번역·검색·문서·이미지·동영상·음악 등의 기능을 제공하는 솔루션이다. 600개 이상의 지방자치단체와 공공기관에 적용됐다.

나라원시스템 관계자는 "이번 사업으로 마음건강 중심의 초기 대응 서비스 환경을 구축하고 AI 기반 지원 체계를 강화했다"며 "지자체별 마음건강센터에 생성형 AI 서비스를 확대 적용할 예정"이라고 말했다.