온디맨드바이오, 중기부 '2026년 초기창업패키지' 선정

온디맨드바이오 CI/사진제공=온디맨드바이오

정밀 발효 기반 바이오 소재 개발 스타트업 온디맨드바이오(대표 서승오)가 중소벤처기업부와 창업진흥원이 지원하는 '2026년 초기창업패키지'에 선정됐다고 20일 밝혔다.

초기창업패키지는 기술력과 사업성을 갖춘 초기 창업기업을 선발, 사업화 자금과 창업 지원 프로그램을 제공하는 사업이다. 선정 기업은 사업화 자금과 함께 창업 교육, 전문가 멘토링, 투자 연계, 판로 개척 등을 지원받는다.

온디맨드바이오는 미생물 정밀 발효 기술로 기능성 소재를 생산하는 스타트업이다. 회사 측은 기존 천연 추출 방식의 한계를 극복하고 기능성 소재를 안정적으로 생산할 수 있다는 점이 선정에 긍정적으로 작용했다고 밝혔다. B2B(기업 간 거래) 중심의 사업 전략과 글로벌 시장 진출 가능성도 함께 평가받았다는 설명이다.

회사는 이번 지원을 바탕으로 정밀 발효 기반 생명 건강 소재의 개발 고도화와 시제품 생산, 시장 검증을 추진할 계획이다.

서승오 온디맨드바이오 대표는 "건강기능성식품 소재, 대체 단백질, 천연 색소·향료, 원료의약품 등 식품·헬스케어·바이오 산업 전반으로 사업을 확대할 방침"이라며 "대학·연구기관·산업체와의 협력으로 글로벌 바이오 시장 진출도 모색할 것"이라고 말했다.