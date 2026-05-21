LG이노텍·카카오모빌리티, 자율주행 솔루션 개발 맞손

LG이노텍이 카카오모빌리티와 협업을 통해 피지컬 AI(인공지능) 센싱 시장공략에 속도를 낸다.

LG이노텍은 국내 최대 모빌리티(이동성) 플랫폼 기업인 카카오모빌리티와 자율주행 솔루션 개발협력을 위한 MOU(양해각서)를 체결했다고 20일 밝혔다. 양사는 LG이노텍의 센싱 기술과 카카오모빌리티의 자율주행 데이터 수집 인프라, 소프트웨어 역량을 결합해 자율주행 솔루션 공동개발에 나선다.

이번에 개발할 자율주행 솔루션에는 카카오모빌리티 플랫폼 서비스에 최적화한 LG이노텍의 고성능 카메라·레이더·라이다 등 센싱 모듈과 카카오모빌리티의 소프트웨어가 적용될 예정이다. 아울러 양사는 자율주행 기술고도화의 핵심인 실주행 데이터를 효과적으로 확보하기 위한 연구·개발을 공동진행한다. LG이노텍은 카카오모빌리티로부터 실주행 데이터를 받아 카메라·레이더·라이다 등 센싱 모듈의 성능과 완성도를 높인다는 전략이다.

카카오모빌리티는 자율주행 데이터의 수집부터 학습·배포에 이르는 전과정을 자동화한 '자율주행 데이터 통합관리시스템'에 LG이노텍의 센싱 기술을 적용할 예정이다. 글로벌 최고수준의 광학기술이 적용된 LG이노텍의 센싱 모듈을 통해 고품질 데이터를 수집, 해당 시스템을 고도화할 계획이다.

(왼쪽부터) LG이노텍 민죤 CTO(상무), 오세진 CSO(전무), 카카오모빌리티 김진규 피지컬AI 부문장(부사장), 안규진 카카오모빌리티 사업부문총괄(부사장)이 최근 강서구 마곡 소재 LG이노텍 본사에서 개최된 '자율주행 솔루션 개발 협력을 위한 양해각서(MOU) 체결식'에서 기념촬영을 하고 있다. /사진제공=LG이노텍

LG이노텍은 스마트폰 분야에서 축적한 차별화한 광학 기술력을 자율주행·로봇 등 피지컬 AI 영역에 확대적용한다. 회사는 2030년까지 모빌리티 센싱 솔루션 사업매출을 2조원 규모로 키운다는 목표를 세웠다.

류긍선 카카오모빌리티 대표는 "LG이노텍과 협업으로 고품질 주행 데이터를 확보하고 E2E(End-to-End) 자율주행 핵심기술 확보와 내재화에 속도를 낼 것"이라며 "소프트웨어와 하드웨어를 결합한 전략적 파트너십을 통해 국내 자율주행 생태계의 경쟁력을 높일 것"이라고 말했다.

문혁수 LG이노텍 사장은 "자율주행의 완성도는 결국 데이터에 의해 결정되는 만큼 카카오모빌리티와의 협력은 센싱 기술력을 고도화할 좋은 기회"라며 "자율주행뿐 아니라 로봇·드론 등 새 분야에서 고객 맞춤형 센싱 솔루션을 제공하며 피지컬 AI 센싱 분야 톱티어가 될 것"이라고 밝혔다.

한편 LG이노텍은 최근 어플라이드인튜이션과 자율주행 솔루션 공동개발을 위한 전략적 파트너십을 체결했고 보스턴다이나믹스와는 휴머노이드용 비전 센싱 시스템 공동개발을 진행 중이다.