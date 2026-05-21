OCI홀딩스, 美텍사스 ESS 착공… 내년 상업운전 돌입

19일(현지시간) 미국 텍사스주 베어카운티에서 개최된 '알라모 시티 ESS 프로젝트 기공식'에서 박재홍 LG에너지솔루션 버테크 법인장과 사바 바야틀리 OCI에너지 대표, 김청호 OCI엔터프라이즈 대표, 루디 D 가르자 CPS에너지 사장(왼쪽 두번째부터) 등 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. /사진 제공=OCI홀딩스

OCI홀딩스는 19일(현지시간) 미국 자회사 OCI에너지가 현지 에너지업체 CPS에너지와 텍사스주 남동부 베어카운티에서 '알라모 시티 ESS(에너지저장장치) 프로젝트' 기공식을 개최했다고 20일 밝혔다.

OCI에너지는 2027년 상업운전을 목표로 한다. '알라모 시티 ESS 프로젝트'는 텍사스 샌안토니오 베어카운티 약 13만9000㎡(4만2000평) 부지에 조성된다. 총 120MW(메가와트) 출력과 480MWh(메가와트시) 저장용량을 갖춘 대규모 전력저장 시스템 구축사업이다. 완공 이후 샌안토니오 인근 약 3만가구(3인 기준)의 전력수요를 최대 4시간 동안 충당할 수 있을 것으로 예상된다.

OCI에너지는 알라모 시티 ESS LLC 프로젝트 개발을 발표하면서 CPS에너지와 ESS 장기 저장 용량 협약(SCA)을 맺고 앞으로 약 20년간 CPS에너지를 통해 샌안토니오 지역에 전력을 제공하기로 했다. CPS에너지는 텍사스주 약 128만가구에 전기와 천연가스를 공급하는 미국 최대규모 지역 에너지기업이다.

이번 프로젝트에는 금융조달을 담당하는 ING캐피탈을 비롯해 배터리 공급사인 LG에너지솔루션 버테크, EPC(설계·조달·시공)업체 엘긴파워솔루션스 등 다수의 글로벌 파트너가 참여해 수행을 지원할 예정이다.

또 이 프로젝트는 '하나의 크고 아름다운 법안'(OBBBA)에 따른 착공요건을 충족한다. 이에 오는 7월4일 이전 착공시 적용되는 30%의 ITC(투자세액공제)와 에너지 커뮤니티 보너스 10%가 더해져 최대 40%에 달하는 투자비를 환급받을 수 있는 것으로 알려졌다.

OCI홀딩스 관계자는 "프로젝트 완공 직전 매각하는 기존 구조에서 벗어나 합작투자 등 직접운영 비중을 높여 장기적으로 전력판매 수익을 창출해 내겠다"며 "태양광의 간헐성을 보완할 수 있는 ESS사업을 전략적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.