LS일렉트릭, 美 데이터센터 6400만달러 배전 솔루션 수주

LS일렉트릭 청주공장에서 작업자들이 UL인증 배전 기기를 점검하고 있는 모습/사진제공=LS일렉트릭

LS ELECTRIC(243,500원 0%)(일렉트릭)이 미국 현지 데이터센터 전력 공급용 마이크로그리드(독립형 소규모 전력망)의 고압 배전반 공급 계약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 계약은 약 6400만 달러(한화 약 960억원) 규모로 사업기간은 오는 12월부터 내년 8월까지다. LS일렉트릭은 데이터센터의 24시간 무결점 전력 운용을 가능케 하는 38kV(킬로볼트)급 고압 배전반 솔루션을 공급할 예정이다.

최근 북미를 중심으로 자체적으로 전력을 생산·저장·소비하는 마이크로그리드 시장과 고효율 직류(DC) 기반 전력 생태계가 폭발적 성장세를 보이고 있다. AI(인공지능) 확산과 클라우드 고도화로 전력 소비량이 폭증하면서 데이터센터의 에너지 효율을 극대화하기 위한 노력이 계속되면서다.

LS일렉트릭은 데이터센터 전력망 고도화에 최적화된 현지 맞춤형 솔루션을 앞세워 전력 인프라 증설 수요에 적극 대응한다는 계획이다. 특히 직류 배전을 중심으로 한 에너지 효율화 사업 등 글로벌 전력 패러다임의 변화에 선제적으로 대응해 시장 점유율을 끌어 올린다는 전략이다.

장기적 사업 확대를 위한 포트폴리오 강화도 진행 중이다. 하이엔드 전력기기 유통, 수주 기반 배전반 공급 등 솔루션 제조·납품 중심의 사업 구조를 신재생에너지, 가스 발전 등과 연계한 토털 스마트 전력 에너지 사업자로 한층 끌어올린다는 중장기적 전략이다.

LS일렉트릭 관계자는 "AI 데이터센터 전력 공급의 핵심은 막대한 전력 소모를 감당할 수 있는 고효율 전력망과 중단 없는 안정성이 필수" 라며 "기술력을 앞세워 가파르게 성장하고 있는 현지 마이크로그리드 시장에서 확고한 입지를 다질 것"이라고 말했다.