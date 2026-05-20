레스노베(Res novae), 론칭 2주년 기념 '고객 감사제' 개최

코어 임팩트·하이퍼샷 등 인기 디바이스가 포함된 '뷰티 루틴 세트' 최대 할인
프리미엄 홈케어 뷰티 브랜드 레스노베(Res novae)가 론칭 2주년을 맞이해 오는 5월 31일까지 특별한 혜택을 담은 '2주년 고객 감사제'를 진행한다고 밝혔다.
이번 프로모션은 지난 2년간 레스노베를 사랑해 준 고객들의 성원에 보답하고자 기획됐으며, 레스노베의 대표 뷰티 디바이스와 맞춤형 더마 코스메틱 제품을 풍성한 혜택으로 만나볼 수 있다. 주요 행사로는 '뷰티 루틴 세트 할인', '2+2 특가', '한정수량 선물세트' 등 다채로운 프로모션과 이벤트가 준비돼 있다.
먼저, '뷰티 루틴 세트'는 피부 고민별로 구성돼 있어 인기가 높다. 고객들이 가장 높은 관심을 보이는 세트는 다음과 같다. △두피케어를 위한 기기 하이퍼샷과 스칼프 앰플, 볼륨 샴푸로 구성된 스칼프 세트 △브라이트닝을 위한 페이셜 기기 코어 임팩트와 브라이트닝 앰플, 부스터, 마스크팩, 선 프로텍터로 구성된 데일리 세트 △리프팅을 집중적으로 관리하는 페이셜 기기 코어 임팩트와 리프팅 앰플, 하이드레이팅 크림 세트
또한, 레스노베의 인기 화장품을 쟁여둘 수 있는 '2+2 특가 기획전'도 마련된다. 환절기 및 초여름 피부 관리에 도움을 주는 루트 바이탈리티 볼륨 샴푸, 피토 프로틴 볼류마이징 앰플, 리프토닝 선 프로텍터 크림, 이브이 샷 스킨부스팅 마스크 등이 2개 구매 시 2개를 추가 증정하는 할인 혜택으로 제공된다.
고객 감사제와 관련된 자세한 사항은 레스노베 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.