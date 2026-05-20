아이디헤어 정자점, 꺼진 볼륨·처진 인상… '레이어드컷' 해법 제시

중년으로 접어들면서 얼굴 볼륨이 줄고 인상이 처져 보인다는 고민을 호소하는 경우가 많다. 이러한 변화는 피부 탄력 저하와 볼살 감소로 인해 얼굴이 평면적으로 보이면서 나타난다. 분당 정자동 미용실 아이디헤어 정자점 라희 원장은 레이어드컷을 통해 이러한 고민을 보완할 수 있으며 트렌드를 앞서갈 수 있다고 설명한다. 다음은 라희 원장과의 일문일답.

라희 원장/사진제공=아이디헤어 정자점

-2026년 중년 여성 헤어 트렌드는 무엇인가.

▶아디이어 헤어 정자점은 메인타깃인 중년 여성 고객들을 대상으로 10여 년간 상담하면서 공통적으로 많이 듣는 이야기가 있다. "얼굴 볼륨이 꺼져 보인다", "예전보다 인상이 처져 보인다"는 고민이다. 나이가 들수록 탄력이 줄고 볼살이 빠지면서 전체적인 인상이 평면적으로 보이기 쉬운 부분이 있다. 이러한 고민을 해결하는 방법으로 '레이어드컷'을 제시하고 있다.

예전처럼 무조건 어려 보이는 스타일이 아닌, '손질은 편하지만, 얼굴은 입체적으로 보이게 하는 스타일'이라고 할 수 있다. 과한 C컬이나 무거운 일자 머리, 너무 빳빳한 볼륨펌 보다는 가볍고 움직임 있는 레이어에 자연스러운 볼륨이 핵심이다.

-레이어드컷이 중년 여성들에게 적합한 이유는.

▶레이어드컷은 모발에 층을 만들어 움직임과 볼륨을 살리는 스타일이다. 단순히 머리를 자르는 것이 아니라 전체적인 실루엣을 디자인하는 것이 핵심이다. 가라앉는 부분에 적절하게 층을 더해주면 가르마가 덜 부각되고, 전체적인 분위기도 보다 자연스럽고 경쾌하게 연출할 수 있다.

-'어울리는 머리가 없다'는 고민도 많은데, 어떤 접근이 필요한가.

▶얼굴의 길이와 넓이, 이목구비에 따라 레이어드의 위치와 볼륨을 조절하는 것이 중요하다. 이렇게 맞춤 설계를 하면 단점을 자연스럽게 커버하면서 보다 우아한 실루엣을 만들 수 있다. 같은 레이어드컷이라도 디자인에 따라 전혀 다른 결과가 나온다.

-레이어드컷과 함께 레이어드펌을 추천하는 이유는 무엇인가.

▶레이어드펌은 스타일의 완성도와 유지력을 높여준다. 펌을 통해 자연스러운 곡선을 만들면 볼륨이 유지되고, 손질이 어려운 고객들도 비교적 쉽게 스타일을 연출할 수 있다. 실제로 고객들 사이에서도 관리의 편리함과 자연스러운 볼륨 때문에 만족도가 높은 편이다.