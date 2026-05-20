메디팜소프트, AI 심전도 플랫폼 인도네시아 보건부 허가 획득

의료 AI 전문기업 메디팜소프트는 6-Lead 기반 14일 장기연속 심전도 모니터링 및 AI 분석 플랫폼 'CAI-300'이 인도네시아 보건부(MOH)로부터 의료기기 허가를 완료하여 글로벌 심혈관 디지털 헬스케어 시장 공략에 속도를 내고 있다고 밝혔다.

메디팜소프트는 최근 인도네시아 대표 국립병원인 RSJPD Harapan Kita 병원, RSCM 병원과 공급 및 협력 계약을 완료했으며, 이를 기반으로 인도네시아 전역 의료기관 공급 확대에 나설 계획이다.

메디팜소프트의 CAI-300은 최대 14일간 장기 연속 심전도 측정 및 모니터링이 가능한 AI 기반 디지털 헬스케어 플랫폼으로, 기존 글로벌 시장의 제한적인 심전도 정보만 제공하는 1-Lead 중심 웨어러블 심전도 기기와 차별화된 6-Lead(6유도) 심전도 기술을 적용한 것이 특징이다.

메디팜소프트의 6-Lead 방식은 다양한 심장 전기신호를 다각도로 분석할 수 있어 부정맥 및 심혈관 이상 탐지 정확도를 크게 높일 수 있다. 기존 단기 심전도 검사로 발견하기 어려운 간헐성 부정맥까지 장기간 모니터링을 통해 탐지할 수 있어 심방세동, 뇌졸중, 심부전 등 중증 심혈관 질환 예방 솔루션으로 주목받고 있다.

메디팜소프트는 지난해 베트남 현지 파트너사와 공급 계약을 체결한 이후 현지 시장 확대를 빠르게 진행하고 있다. 현재 필리핀, 태국, 중국, UAE, 카자흐스탄, 캄보디아 등과 계약을 완료하고 현지 의료기기 허가 절차를 진행 중이라고 회사 측은 전했다.