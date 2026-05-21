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인지어스, '청년지원단' 참여자 모집…"현장형 취업지원 강화"

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인지어스, '청년지원단' 참여자 모집…"현장형 취업지원 강화"

이동오 기자
2026.05.21 16:54

만 15~34세 청년 대상 3개월 실무 경험 제공 및 월 최대 160만원 지원

글로벌 고용·교육 서비스 전문기업 인지어스는 국민취업지원제도 취업지원을 받고 있는 만 15세부터 34세까지의 청년(병역 이행자는 최대 3년까지 연령 가산)을 대상으로 '청년지원단' 참여자를 모집한다고 21일 밝혔다.

사진제공=인지어스
사진제공=인지어스

청년지원단은 국민취업지원제도 참여 청년이 고용서비스 현장에 직접 참여해 취업지원 업무를 지원하면서 실무 경험을 쌓고 취업 역량을 강화할 수 있도록 설계된 실습형 프로그램이다. 참여 기간은 2026년 6월 1일부터 8월 31일까지 약 3개월이며, 주 5일, 주 30시간 내에서 기관과 협의를 통해 운영된다.

청년지원단에 선발되면 참여 전 총 12시간의 기초교육이 진행된다. 교육은 2일간 집중 운영되며, 사업 이해와 직장예절, 직장 내 성희롱·괴롭힘 예방, AI 도구 활용 등의 공통교육과 직무분석, 모의상담 실습, 예산집행 기초, SNS 관리 등 직무교육으로 구성된다. 교육 수료 시 수료증이 발급되며, 월 최대 160만원의 수당도 지급된다.

한편 청년지원단과 함께하는 참여 기업도 모집 중이다. 참여 기업은 고용보험 가입 상담사 5인 이상을 보유하고, 청년에게 일 경험 제공과 직무 교육, 멘토링이 가능한 국민취업지원제도 민간위탁기관이어야 한다. 기업에는 프로그램 운영비로 월 20만원(최대 60만원), 멘토에게는 월 5만원(최대 15만원)이 지원된다.

현재 참여 기업 및 청년을 모집 중이며, 모집 인원이 충원될 경우 접수가 조기 마감될 수 있다. 신청은 인지어스 홈페이지 또는 이메일을 통해 가능하다.

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