청월당, 정통 작명원 용운작명원과 협업…"조선 명문가의 작명 비법 잇다"

사주·운세 서비스 '청월당'은 최근 신생아 작명과 개명에 대한 관심이 다시 높아지면서 정통 작명원 '용운작명원'과 손잡고 선보이는 프리미엄 작명 서비스가 호응을 얻고 있다고 21일 밝혔다.

한 사람이 일생 동안 자신의 이름을 듣는 횟수는 무려 65만 번에 달한다고 알려진다. 호적과 각종 서류, 그리고 무수한 사람들의 입을 통해 새겨지는 그 자국 하나하나가 한 사람의 평생을 빚어가는 셈이다. 그렇기에 예로부터 우리 선조들은 "이름이 곧 그 사람의 격이요, 운명의 그릇"이라 하여 작명에 깊은 정성을 기울여왔다.

프리미엄 작명 서비스가 타 작명소와 차별화되는 점은 작명을 단 한 명의 작명가가 아닌 각 분야 24인의 명인이 함께 만들어낸다는 데 있다. 업체 측에 따르면 사주명리, 주역학, 음양학, 양기학, 기운학, 수리성명학 등 성명학을 구성하는 모든 영역에서 오랜 내공을 쌓은 전문가들이 한자리에 모여 한 아이의 이름을 빚어낸다. △1단계 개별 검토(각 분야 전문가가 독립적으로 사주를 풀이) △2단계 후보 이름 도출 △3단계 집단 합의(24인이 모여 후보 이름의 4영역 조화도를 검증) △4단계 최종 검수(흉수·상극·발음 결격 사유 재점검) △5단계 작명감정서 발행 등 '프리미엄 작명 5단계'를 거친다.

특히 모든 작명 결과물에는 사주 오행, 발음 오행, 수리 음양, 사격수리 네 영역의 풀이가 상세히 담긴 작명감정서가 함께 제공된다. 왜 이 이름이 우리 아이에게 가장 어울리는지를 부모가 직접 확인하고 평생 간직할 수 있도록 했다.