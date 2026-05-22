머니투데이 오프라인 헤드라인-22일

[종합]

파국 막았지만...'3D' 파도 몰아친다

[삼성이 남긴 명암...Domino]

사업부별 차등·자사주 지급...산업계 확산 '안전장치' 달았다

노사 손잡자, 사라진 노심초사...'30만전자' 코앞까지 갔다

성과급 협상 중 누적된 갈등...노사 함께 보상체계 마련해야

[생산자물가 2.5% 폭등]

韓경제 '중동' 쇼크 본격화..."연내 금리인상" 목소리 커진다

[종합]

더 뛰는 강남·용산, 키 맞춘 성북·서대문...서울 상승폭 확대

[오피니언]

AI시대에도 경험디자이너 필요하다

美 빅테크 '성과급 잔치' 멈춘 이유는

[the 300]

與 "박수현 잘하쥬" 野 "시장 2번이쥬"...유세 첫날 충청 집결

[스마트에너지 리포트]

풍속·유압·냉각까지...풍력 이상징후 실시간 해결

[국제]

엔비디아 '깜짝 실적'에도 시장은 시큰둥

[산업]

'데이터센터 특수' K철강, 맞춤전략 짠다

美人들에 더 가까이...올영, 美에 첫 매장

[금융]

이억원 "금융구조 근본적 재설계" 포용금융 전략추진단 출범

[바이오]

코로나 치료 구멍..."중증·사망 증가 우려"

[유니콘팩토리]

로봇·드론바람 타고...힘 받는 '꿈의 모터'

[ICT·과학]

도시 홍수 다신 없게...실증으로 원천차단

[건설 부동산]

강남 재건출 2억 지원...업계 "공짜 없다"

[정책사회·문화]

"터미널 고가 철거" vs "경부 간선 지하화"

[사회]

BTS 정국도 84억 털릴 뻔...484억 가로챈 중국 해킹조직

[증권]

역대 최대폭 뛴 코스피, 단숨에 7800 탈환