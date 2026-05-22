머니투데이 오프라인 헤드라인-22일

[종합]
파국 막았지만...'3D' 파도 몰아친다
[삼성이 남긴 명암...Domino]
사업부별 차등·자사주 지급...산업계 확산 '안전장치' 달았다
노사 손잡자, 사라진 노심초사...'30만전자' 코앞까지 갔다
성과급 협상 중 누적된 갈등...노사 함께 보상체계 마련해야
[생산자물가 2.5% 폭등]
韓경제 '중동' 쇼크 본격화..."연내 금리인상" 목소리 커진다
[종합]
더 뛰는 강남·용산, 키 맞춘 성북·서대문...서울 상승폭 확대
[오피니언]
AI시대에도 경험디자이너 필요하다
美 빅테크 '성과급 잔치' 멈춘 이유는
[the 300]
與 "박수현 잘하쥬" 野 "시장 2번이쥬"...유세 첫날 충청 집결
[스마트에너지 리포트]
풍속·유압·냉각까지...풍력 이상징후 실시간 해결
[국제]
엔비디아 '깜짝 실적'에도 시장은 시큰둥
[산업]
'데이터센터 특수' K철강, 맞춤전략 짠다
美人들에 더 가까이...올영, 美에 첫 매장
[금융]
이억원 "금융구조 근본적 재설계" 포용금융 전략추진단 출범
[바이오]
코로나 치료 구멍..."중증·사망 증가 우려"
[유니콘팩토리]
로봇·드론바람 타고...힘 받는 '꿈의 모터'
[ICT·과학]
도시 홍수 다신 없게...실증으로 원천차단
[건설 부동산]
강남 재건출 2억 지원...업계 "공짜 없다"
[정책사회·문화]
"터미널 고가 철거" vs "경부 간선 지하화"
[사회]
BTS 정국도 84억 털릴 뻔...484억 가로챈 중국 해킹조직
[증권]
역대 최대폭 뛴 코스피, 단숨에 7800 탈환