알파코 K-하이테크 플랫폼, 성동구복지기관협의회와 업무협약 체결

사진제공=알파코 K-하이테크 플랫폼

알파코 K-하이테크 플랫폼은 성동구복지기관협의회와 성동구 지역의 AI·디지털 활용 역량 강화 및 디지털 전환 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 성동구 지역사회 내 AI·디지털 교육 협력 기반을 마련하고, 지역 특성과 현장 수요에 맞춘 교육 및 협력 프로그램을 체계적으로 추진하기 위해 마련됐다.

협약에는 동부외국인주민센터, 성동구가족센터, 성동구육아종합지원센터, 성동노인종합복지관, 성동장애인종합복지관, 성동종합사회복지관, 성동지역자활센터, 성동청소년문화의집, 성수종합사회복지관, 시립성동청소년센터, 옥수종합사회복지관 등 성동구복지기관협의회 소속 11개 기관이 참여했다.

양 기관은 협약을 통해 ▲성동구 지역 대상 맞춤형 AI·디지털 역량 강화 교육 프로그램 공동 기획 및 운영 ▲AI 활용 스마트워크 교육 등 알파코 K-하이테크 플랫폼 보유 교육과정 제공 ▲기관 종사자 및 이용자 수요 기반 교육과정 기획·개발 협력 ▲교육 운영을 위한 홍보, 참여자 모집, 장소 지원 등에 협력하기로 했다.

이번 협약을 통해 성동구 지역 내 AI·디지털 교육 수요를 발굴하고, 기관별 특성과 현장 요구에 맞춘 교육 프로그램 운영이 가능해질 것으로 기대된다.