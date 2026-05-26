정원오, 서소문 사고에 "참담한 마음…희생된 세 분의 명복을 빈다"

(서울=뉴스1) 임세영 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 26일 오후 붕괴사고가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가 철거 현장을 살펴보고 있다. 2026.5.26/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 임세영 기자

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장을 방문한 뒤 "참담한 마음"이라고 밝혔다.

정 후보는 26일 SNS(소셜미디어)에 "이번 사고로 희생되신 세 분의 명복을 빌고 부상자 세 분의 빠른 회복을 기원한다. 희생자 유가족께도 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 이같이 적었다.

정 후보는 "무엇보다 지금은 사고가 조속히 수습되고 시민들의 일상이 지켜지는 것이 중요하다. 공사 관계자와 서울시에서도 사고 수습과 시민 안전에 만전을 기해 주시기 바란다"고 덧붙였다.

경찰에 따르면 이날 오후 2시30분쯤 서소문 고가차도 철거 현장에서 발생한 붕괴 사고로 현재까지 사망 3명 등 6명의 사상자가 발생했다. 소방 인력 112명과 장비 30대가 긴급 투입됐으며 현장 통제와 치안 유지를 위해 경찰 170여명도 긴급 배치됐다.

정치권에서도 긴박하게 움직이는 모습이다. 정 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 등은 사고 소식이 전해진 후 유세 활동을 중단하고 현장을 방문했다.