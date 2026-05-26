아우름케어매니지먼트, GHP 헬스케어·제약 어워드 2개 부문 수상

사진제공=아우름 케어 매니지먼트

아우름 케어 매니지먼트(대표 오봉근)는 영국 글로벌 헬스케어·제약 전문 매체 GHP(글로벌 헬스 앤 파마)가 주관하는 '2026 헬스케어·제약 어워드'에서 '환자 중심 헬스케어 기술 기업 대상' 및 '의료 접근성 우수상'을 수상했다고 26일 밝혔다.

GHP는 2010년부터 생명과학 산업의 혁신 사례와 주요 기업을 조명해 왔다. 의료 및 제약 분야에서 환자 치료, 의료 혁신, 접근성 개선 등에 기여한 기업·기관을 선정하고 있다.

GHP는 수상 페이지를 통해 아우름 케어 매니지먼트가 국내 환자 지원의 기준을 높여 왔다고 소개했다. 신뢰, 컴플라이언스(규정 준수), 환자 중심 실행력을 바탕으로 의료 이해관계자와 협력해 환자의 삶의 질 향상에 기여하는 솔루션을 제공하고 있다는 설명이다.

회사는 암 및 희귀질환 등 중증·고난도 치료 영역 환자를 대상으로 △치료 접근성 향상 △경제적 부담 완화 △치료 여정 상담 △이상사례 관리 등의 환자지원 프로그램을 운영하고 있다. 글로벌 제약사와 협력, 환자들이 복잡한 치료 환경에서도 치료를 중단하지 않도록 돕고 있다고 회사 측은 말했다.

오봉근 아우름 케어 매니지먼트 대표는 "더 많은 환자가 이용할 수 있는 지속 가능한 헬스케어 지원 솔루션을 구축하겠다"고 말했다.