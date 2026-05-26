씨에스오, 우주항공 품질경영시스템 'AS 9100' 인증 획득

우주 광학 스타트업 씨에스오(Cognitive Space Optics, CSO)가 국제 우주항공 품질경영시스템 표준인 AS 9100(항공우주 품질경영시스템) 인증을 획득했다고 26일 밝혔다.

AS 9100은 항공·우주·방산 산업 분야의 글로벌 품질관리 기준으로, 제품 설계·개발·제조·검증 등 전 과정의 품질 체계를 요구하는 국제 인증이다.

회사 측은 "소형위성용 고해상도 광학탑재체 개발 기업이 갖춰야 할 품질 신뢰성과 글로벌 공급망 대응 역량을 인정받았다"며 "우주항공 산업이 요구하는 위험관리, 추적성, 공급망 품질관리를 강화해 글로벌 파트너십을 확대하겠다"고 말했다.

씨에스오는 초소형·소형위성용 고해상도 광학카메라를 개발하는 기업으로 △대전샛(SAT) 프로젝트 △산업통상자원부 주관 소재부품기술개발사업 △카자흐스탄 국영 우주기업 갈람(Ghalam LPP)과의 위성카메라 공급 사업 등을 수행하고 있다. 차세대 초고해상도 광학 시스템 및 AI(인공지능) 기반 Earth Intelligence(지구 지능) 분야로 사업을 확장하고 있다.