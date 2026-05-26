돌핀, 국방부 '우수상용품 시범사용 제품설명회'서 '에코텀' 수통세척기 선보여

텀블러세척기 전문기업 돌핀은 지난 20일부터 21일까지 대전컨벤션센터에서 진행된 국방부 '우수상용품 시범사용 제품설명회'에서 수통세척기 '에코텀'(ECOTUM)을 선보였다고 26일 밝혔다.

이번 설명회는 육·해·공군 및 해병대 관계자와 장병들이 참석한 가운데 진행됐으며, 군 환경에 적용 가능한 다양한 우수 상용 제품들이 소개됐다.

돌핀은 현장에서 에코텀 수통세척기의 세척 방식과 활용 환경 등을 직접 시연하며 군부대 내 다회용 컵 문화 확대 가능성을 제안했다. 특히 많은 인원이 이용하는 군 환경에서 빠른 세척 속도와 간편한 사용 방식이 장점으로 꼽히며 일회용 컵 사용 절감 및 친환경 군부대 운영 측면에서도 관심을 모았다.

업체 측에 따르면 에코텀 수통세척기는 군 장병들이 사용하는 수통뿐 아니라 쉐이커통, 텀블러까지 세척 가능한 제품으로, 텀블러 내부는 물론 뚜껑과 빨대까지 약 45초 만에 세척할 수 있다. 또한 85℃ 고온수와 친환경 세제를 활용한 세척 기능을 통해 위생적인 개인 컵 관리가 가능하다.