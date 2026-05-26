아이트럭-스카니아파이낸셜서비스, 상용차 금융·플랫폼 결합으로 시너지 극대화

중고 화물차 거래 플랫폼 아이트럭(대표 정혜인)은 상용차 산업에 특화된 글로벌 금융서비스 스카니아파이낸셜서비스와 최근 상용차 금융 경쟁력 강화 및 공동 사업 모델 발굴을 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 화물 운송 시장 내 양사의 지배력을 강화하기 위해 추진됐다. 양사는 △스카니아 중고 트럭 고객 전용 금융 솔루션 개발 △신차·중고차 연계형 고객 록인 프로그램 구축 △플랫폼 기반 공동 프로그램 및 프로모션 진행 △화물시장 내 데이터 공유를 통한 신규 사업 모델 발굴 등 다각적 분야에서 협력할 계획이다.

또한 아이트럭은 브랜드 로열티와 플랫폼 유저 기반을 결합해 시너지를 극대화할 방침이다. 특히 스카니아 신차 이용 고객이 중고차로 유입될 때의 연계 혜택을 체계화함으로써 고객 생애 주기 전반을 아우르는 상용차 금융 생태계를 구축하고 시장 점유율을 공격적으로 확장할 전략이다.

정혜인 아이트럭 대표는 "아이트럭은 허위 매물 차단 시스템과 투명한 가격 산정 프로세스로 중고 상용차 시장의 유통 구조를 개선해왔다. 아이트럭의 혁신 플랫폼 역량과 스카니아파이낸셜서비스의 선진 금융 노하우를 결합해 중고 상용차 시장의 신뢰도를 높이고 차별화된 비즈니스 시너지를 창출하겠다"고 말했다.