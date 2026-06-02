SK하이닉스 청주팹 화재·유독가스 누출

1일 청주 SK하이닉스 공장에서 화재가 발생, 유독가스가 누출되면서 공장 내 전직원이 대피하는 소동이 벌어졌다.

이날 오전 10시32분쯤 SK하이닉스 청주 4캠퍼스 내 M15 공장과 M15X 공장을 잇는 6층 가스룸에서 불이 났다. 설비작업 도중 스파크가 튀면서 스프링클러가 작동한 것으로 전해졌다.

SK하이닉스 청주공장. /사진 제공=SK하이닉스

불은 곧바로 진화됐으나 인체 독성이 있는 불소 일부(5PPM)가 가스룸 내부에 퍼져 7명이 부설병원으로 이송됐다. 회사의 매뉴얼에 따라 이상소견을 보인 구성원이 이동해 진료를 받은 것으로 아직 특이사항은 없는 상태다.

SK하이닉스 측은 가스누출 직후 혹시 모를 상황에 대비해 M15 공장과 M15X 공장 내 전직원 3600명을 대피시켰다. SK하이닉스 측은 관계당국과 원인 등을 확인할 예정이다. 소방당국은 정확한 사고경위를 파악 중이다.

SK하이닉스 관계자는 "화재발생 직후 즉시 전체 구성원 대피가 이뤄졌고 관계기관 신고도 병행해 관계당국과 원인 등을 확인할 것"이라며 "장비가동에 문제없어 생산차질은 없으며 안전점검이 완료되면 구성원들이 복귀할 예정"이라고 말했다.