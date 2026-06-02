레미콘운송노조 '삼전닉스' 볼모 잡고 파업 예고

레미콘 운반사업자 운반비 단가 추이/그래픽=이지혜

한국노총 산하 전국레미콘운송노동조합(이하 레미콘노조)이 운송비 단가인상을 요구하며 수도권 총파업을 예고했다. 삼성전자 평택캠퍼스와 SK하이닉스 용인 클러스터 등 반도체공장 건설현장의 레미콘 공급까지 협상카드로 활용하면서 사실상 국가 핵심산업을 볼모로 삼는다는 비판이 나온다.

1일 업계에 따르면 레미콘노조는 오는 8일부터 수도권 믹서트럭 운행을 전면중단할 계획이다. 현재 수도권 레미콘 제조사들과 올해 운송비 단가를 놓고 협상을 진행 중인데 협상이 결렬되면 무기한 총파업에 돌입한다는 방침이다. 이번 파업이 주목받는 이유는 반도체공장 건설현장까지 협상의 영향권에 들어갔기 때문이다. 삼성전자 평택캠퍼스와 SK하이닉스 용인 클러스터를 비롯해 데이터센터와 첨단 제조시설 공사가 진행 중인 가운데 레미콘 운송사업자들은 공사현장에 믹서트럭 투입중단 가능성을 거론하며 압박수위를 높였다. 레미콘업계는 건설경기 침체로 출하량이 급감한 상황에서 추가 운송비 인상은 수용하기 어렵다는 입장이다.