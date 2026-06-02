젠슨황·K메모리 '깐부동맹' 시즌2

젠슨 황 엔비디아 CEO가 1일(현지시간) 대만 타이베이 뮤직센터에서 열린 'GTC 타이베이 2026'에서 기조연설을 하고 있다. /사진=최지은 기자

"이제 CPU(중앙처리장치)는 지휘자고 GPU(그래픽처리장치)는 오케스트라입니다. 엔비디아는 고객들이 AI(인공지능) 인프라를 구축하도록 돕고 있습니다."

젠슨 황 엔비디아 CEO가 1일 대만 타이베이 뮤직센터에서 열린 'GTC 타이베이 2026' 기조연설에서 'AI 인프라 기업'으로의 도약을 선언했다. GPU 제조 중심 기업에서 벗어나 CPU, 에이전틱 AI, 로봇 등 AI 생태계 전반을 아우르는 종합 AI 플랫폼 기업으로의 전환을 본격화하겠다는 의미다. 황 CEO는 "엔비디아는 GPU 기업으로 출발했지만 수년 동안의 혁신을 거쳐 시스템 기업으로 발전했다"고 전제한 뒤 "고객과 파트너들은 컴퓨터가 아니라 AI공장을 구축하길 원한다"며 "엔비디아가 다시 한번 변화를 추진하는 이유"라고 강조했다. AI 에이전트 시대에는 무엇보다 CPU의 역할이 더욱 중요할 것이라고 내다봤다. AI 에이전트는 방대한 데이터를 실시간으로 처리해야 하는 만큼 지연시간을 최소화하는 것이 핵심이란 설명이다. 황 CEO는 "베라 CPU는 초당 1.2TB(테라바이트)의 LPDDR(저전력더블데이터레이트)5X를 탑재한 첫 제품으로 기존 최고성능의 CPU보다 2~3배 높은 메모리 대역폭을 제공한다"고 말했다.

베라 CPU의 성장성도 자신했다. 황 CEO는 "머지않아 사람보다 AI 에이전트가 훨씬 많아질 것"이라며 "AI 에이전트를 위한 CPU 시장은 이전보다 훨씬 크게 성장할 것"이라고 예상했다. 앞서 황 CEO는 베라 CPU 단독으로만 200억달러(약 30조원) 규모로 성장할 수 있다고 했다. 엔비디아의 CPU 시장진출로 약 40년간 이 시장을 장악한 인텔·AMD와 정면승부도 펼칠 것으로 전망된다. 엔비디아는 소비자용 AI 노트북 시장진출 계획도 내놨다. 아울러 GPU와 CPU를 결합한 통합 AI 플랫폼으로서 에이전틱 AI와 자율주행, 로봇 등 AI 생태계 전반으로 영향력을 확대한다는 계획이다.

이에 엔비디아와 한국 메모리 기업들의 협력도 한층 강화될 것으로 보인다. 엔비디아가 출시할 루빈 GPU에는 HBM4(6세대 고대역폭메모리)가, 베라 CPU에는 LPDDR5X가 탑재된다. 모두 삼성전자와 SK하이닉스가 주력으로 생산하는 제품군이다. 특히 이날 기조연설엔 최태원 SK그룹 회장과 곽노정 SK하이닉스 사장이 참석해 황 CEO, 엔비디아와의 협력관계를 과시했다. 여기에 엔비디아는 타이베이 시내 한 식당에서 한국 주요 기업 경영진을 초청, '코리아 파트너 나이트'를 열고 협력강화에 나섰다. AI 인프라 경쟁력 확보를 위해 한국 기업들과의 파트너십을 한층 공고히 하겠다는 의미다.