어머코리아, 중기부 디딤돌 사업 선정..AI 다국어 쇼호스트 개발

AI(인공지능) 기반 라이브커머스 전문기업 어머코리아(대표 이해정)가 중소벤처기업부 '2026년도 창업성장기술개발사업(디딤돌)'에 선정돼 '가상 AI 쇼호스트 기반 글로벌 라이브커머스 플랫폼'을 개발한다고 2일 밝혔다.

창업성장기술개발사업은 기술 기반 창업기업을 대상으로 R&D(연구·개발) 등을 지원, 기술 경쟁력 확보와 사업화 가능성을 높이는 정부 지원사업이다.

어머코리아는 이번 과제로 △생성형 AI △대규모 언어모델(LLM) △검색증강생성(RAG) 기술을 활용, 언어·시간·비용의 장벽을 제거한 '24시간 365일 글로벌 라이브커머스 플랫폼'을 개발한다. 해당 플랫폼은 K-뷰티 브랜드나 중소기업이 현지 쇼호스트 없이 해외에서 라이브커머스를 운영할 수 있는 환경을 제공한다.

주요 개발 과제는 △초저지연 실시간 AI 쇼호스트 구현 △그라운딩 커뮤니케이션 기반 고정밀 RAG 엔진 개발 △다국어 AI 커머스 에이전트 및 통합 라이브커머스 플랫폼 구축 등이다. 시청자 질문에 0.5초 이내로 응답하는 초저지연 AI 쇼호스트를 개발할 계획이다. 또 할루시네이션(허위 정보 생성)을 낮추고 상품 정보 정확도를 95% 이상 높일 수 있도록 RAG 시스템을 적용할 방침이다. 실시간 다국어 번역과 AI 음성 합성 기술로 글로벌 소비자와 자연스럽게 소통할 수 있는 환경도 구현한다.

이해정 어머코리아 대표는 "글로벌 라이브커머스 시장이 빠르게 성장하고 있지만 언어 장벽과 운영 비용 등으로 중소기업이 활용하기 어려운 상황"이라며 "이번 R&D 과제로 AI 쇼호스트가 고객과 실시간 소통하면서 구매 전환율도 높이는 플랫폼을 선보이겠다"고 말했다.

어머코리아는 중소벤처기업부 지원사업으로 '다국어 지원 AI 쇼호스트 생성 시스템'을 개발하고, 싱가포르 커머스 플랫폼 쇼피(Shopee)를 통해 동남아시아와 브라질, 멕시코 등 8개국 시장에 진출한 바 있다.