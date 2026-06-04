지앤지커머스-레뷰코퍼레이션, 소상공인 마케팅 경쟁력 강화 교육 진행

B2B 온라인 유통 플랫폼 '도매꾹·도매매'를 운영하는 지앤지커머스(대표 모영일)는 레뷰코퍼레이션과 협력해, 소상공인 대상 마케팅 실전 교육을 오는 6월 10일 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 교육은 지앤지커머스 소상공인 고객의 마케팅 실행 기회 확대와 온라인 경쟁력 강화를 위해 마련됐다. 양사는 브랜드·제품에 적합한 콘텐츠 확보와 소비자 접점 확대를 통해 실질적인 매출 향상으로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.

지앤지커머스는 누적 회원 320만명 규모의 '도매꾹'을 운영하며, 전문셀러 지원 인프라를 지속 확장하고 있다. 레뷰코퍼레이션은 소상공인과 브랜드의 소비자 경험 기반 콘텐츠 확보를 지원하는 인플루언서 마케팅 플랫폼 기업이다.

최근 유통 소상공인들에게는 후기 마케팅과 검색 환경 내 브랜드 노출 확대가 핵심 과제로 부상하고 있다. 이번 특강은 마케팅 운영에 어려움을 겪는 소상공인과, 인플루언서 후기·구매평 구축을 원하는 판매자 수요를 반영해 기획됐으며, 온라인 강의로 전국 누구나 참여 가능하다.

교육 참석자에게는 도매꾹 포인트 최대 1만점 적립, 전문가 1:1 컨설팅, 구매 후기 캠페인 무료 진행 등 다양한 혜택이 제공된다. 해당 혜택은 도매꾹도매매교육센터를 통해 신청한 참석자에 한하며, 강의 후 Q&A 세션도 운영된다.