젠슨 황, 오늘 유퀴즈 녹화…내일 잠실 야구장 시구

[서울=뉴시스] 조성우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 홍대 인근의 한 고깃집에서 최태원 SK그룹 회장과 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 이른바 '삼소(삼겹살·소주) 회동'을 하고 있다. 2026.06.05. [email protected] /사진=조성우

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 한국 첫 예능 프로그램 녹화, 프로야구 시구 등 방한 일정을 소화하는 것으로 알려졌다.

황 COE는 6일 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'을 촬영할 것으로 알려졌다. 황 CEO가 한국 예능 프로그램에 출연하는 것은 이번이 처음으로, 녹화분은 10일 방송될 예정이다.

7일에는 김택진 엔씨 대표와 만날 것으로 전해졌다. 최근 엔씨의 AI(인공지능) 자회사 NC AI가 피지컬 AI 분야로 보폭을 넓히고 있어 이와 관련한 협력 논의 가능성이 거론된다.

같은날 장병규 크래프톤 의장과의 만남도 예정돼 있다. 황 CEO는 서울 모처에서 장 의장과 이강욱 최고인공지능책임자(CAIO), 장태석 '배틀그라운드' IP 프랜차이즈 총괄 등과 만날 예정이다.회동에서는 피지컬 AI를 비롯한 휴머노이드 로봇 분야와, 엔비디아가 최근 선보인 AI PC 브랜드 'RTX 스파크'를 활용한 게이밍 협업이 핵심 의제로 다뤄질 것으로 보인다.

황 CEO는 7일 오후 5시 잠실 야구장에서 열리는 두산베어스-키움히어로즈 경기에서 시구에 나선다. 박정원 두산그룹 회장은 시타를 한다. 황 CEO와 박 회장이 공개석상에서 처음 만나는 행사에 해당한다.

황 CEO는 8일에는 여의도 LG사옥과 양재동 현대차사옥, 네이버 판교 사옥을 방문하고, 서울대 AI연구원과 로보틱스 연구소도 찾는다.

업스테이지 등 국내 로봇·AI 스타트업 경영진과 비공개 간담회를 비롯해 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과의 만남도 예정돼 있다.